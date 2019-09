Uniformes con logotipo viejo ya estaban hechos pero no pagados: Stasac

Sinaloa, Sinaloa.- Que los uniformes que traían el logotipo de la administración pasada y que fueron entregados a empleados del Ayuntamiento en días pasados ya estaban hechos pero no habían sido pagados detalló el líder del Stasac, David Alarid.

Indicó que no se pagó doble y que el sindicato no se quedó con ningún peso, también aclaró que no estaban embodegados y que no se hizo ningún acto deshonesto.

En el tema de los uniformes señaló que él se encarga de que se hagan de calidad y que sean adecuados para los trabajadores de los diversos departamentos. De elegir el proveedor y fijar los logotipos se encarga del Ayuntamiento explicó.

Los úniformes que aún se están entregando dijo son del 2018 y que quedarían pendientes de entrega los de este año. También dijo que el Ayuntamiento también tiene ya el plazo encima para que les den un bono a los trabajadores que tienen hijos en la escuela.