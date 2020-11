Unirse para implementar ley de cambio climático en Sinaloa llama diputado Jesús Armando "Kéchu" Ramírez

Sinaloa.- Un fuerte llamado a las instituciones y diferentes niveles de gobierno, hizo el legislador del PRI, Jesús Armando "Kéchu" Ramírez para la aplicación de la Ley Estatal de Cambio Climático recién aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa durante la sesión ordinaria de este jueves.

Al ser uno de los promoventes de esta iniciativa que expide la primer Ley de Cambio Climático en Sinaloa, el diputado del PRI, Ramírez Guzmán, manifestó en tribuna que, el estado es uno de los pocos que todavía no contaba con esta regulación que promueve la educación y la investigación ambiental, la mejora de los ecosistemas y la reducción de la vulnerabilidad de la población ante el deterioro constante y progresivo del medio ambiente que actualmente enfrenta la sociedad.

Kéchu Ramírez, reiteró que, es vital que Sinaloa cuente con una Ley de Cambio Climático para obligar y motivar a las instituciones, así como a la sociedad civil a actuar en consecuencia de los graves problemas ecológicos y de medio ambiente que atañen a México y el mundo.

"Prácticamente la república entera; ya cuentan con una ley estatal de cambio climático…hasta en nivel federal, contamos con una ley general sobre la materia y yo me pregunto: y Sinaloa… ¿Cuándo? ¿Qué acaso no se siente el incremento en las temperaturas?… ¿No nos damos cuenta que las lluvias siguen sin llegar?… ¿Somos tan inocentes para creer que la inmensa cantidad de agroquímicos que se utilizan en nuestro estado no contaminan el suelo y afectan directamente la calidad del aire?", manifestó.

El legislador del PRI y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología el Congreso del Estado de Sinaloa, exhortó a las dependencias estatales y municipales, así como a a sus compañeros legisladores a garantizar y vigilar la aplicación de la ley ya aprobada, pues resulta indispensable que se apresure la aplicación de políticas públicas y gestiones para combatir en la medida de lo posible, los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero, la desaparición de bosques, los cambios en los niveles del mar y la escasez de agua.

“Con la suma de voluntades y poniendo a Sinaloa por un encima de todo, vamos a garantizar el derecho a un ambiente sano, para el desarrollo y bienestar de la gente, vamos a establecer concurrencia de competencias, atribuciones y facultades… juntos estableceremos las bases para la concertación la sociedad y promoveremos la oportuna transición a una economía verde, competitiva y sustentable”, concluyó.