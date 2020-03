Universidades de Sinaloa adelantaran vacaciones por coronavirus

Sinaloa.- Universidades, escuelas de educación media y superior, así como los subsistemas estatales y federales se sumaron al receso educativo anunciado el sábado por la Secretaría de Educación Pública, y en el cual ya estaban confirmados los niveles de educación básica.

Ante esta situación, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, comentó que, sin duda, con la suspensión de clases habrá afectación en el aspecto académico, pero harán un esfuerzo para que a través de su infraestructura y el uso de herramientas en línea mantener un estándar normalizado de las clases.

Dijo que la semana entrante se analizará sobre su capacidad tecnológica con la que cuentan.

Detalló que los trabajadores administrativos y docentes seguirán laborando, y se tendrá consideración con las trabajadoras universitarias que deban atender en casa a sus hijos de guardería, nivel preescolar, primaria o secundaria.

“En este caso quedan activos los docentes. Los administrativos se aprovecharán para medidas de sanidad en la infraestructura, poder darle seguimiento en línea hasta donde nuestra capacidad lo permita y que esto, obviamente, abarque los niveles medio superior y superior”.

La Rectora de la UAdeO, Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho, acudió esta mañana a reunión convocada por el Gobernador del Estado, Lic. Quirino Ordaz, donde se tomaron acciones para reforzar las medidas preventivas y de seguridad en contra del COVID-19 (Coronavirus). La UAdeO se suma a las recomendaciones federales y estatales.

Prevención

Aclaró que la suspensión no es una noticia para festejar, pues la idea es no salir a la calle, no asistir a cines, a eventos ni andar como días de fiesta, ya que se supone que al dejar de dar clases es para dar oportunidad a que se resguarden en sus hogares y no tengan contacto con otros ciudadanos, como forma de prevención de contagio de coronavirus, y que los casos no aumenten.

Mencionó que el proceso de preinscripciones en la UAS se mantiene de manera normal, ya que es en línea; y en estas semanas se evaluará el fenómeno para determinar si se continúa conforme lo establecido o se cambia el mecanismo.

En lo referente a la realización del examen Ceneval, a llevarse a cabo el 23 de mayo, el rector dijo que, hasta la fecha que, sigue en marcha su presentación.

Ayer, el gobernador se reunió con los titulares de todas las instituciones de educación superior, entre ellos el rector de la UAS; la rectora de la UAdeO, Sylvia Paz Díaz Camacho, y el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Sergio Mario Arredondo.

Sepyc implementa medidas de prevención

El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, explicó que hay medidas específicas de prevención que se están llevando a cabo para evitar el contagio del coronavirus.

En esta etapa de mitigación se ha llamado a realizar filtros que empiecen en casa, con los padres de familia; en los salones de clase, con los docentes, y en la comunidad educativa, con los directores.

En el recado escolar se pedirá que los padres de familia hagan acompañar a sus hijos de un recado donde con su firma certifiquen que su hijo o hija no presenta ningún síntoma problemas respiratorios, fiebre, tos o gripa.