Urge aplicar medidas preventivas contra el Covid-19 en agrícolas

Sinaloa.- La Jurisdicción Sanitaria No. 2 se coordinará con Protección Civil y Seguridad Pública para realizar monitoreos en los campos agrícolas y los albergues, para hacer cumplir las medidas preventivas estipuladas por la pandemia del Covid-19.

Por su parte, la titular de Sipinna enfatizó que ellos ya emitieron recomendaciones a algunas agrícolas para la protección de los menores durante la contigencia, sin embargo, algunas no han mandado evidencias de que se esté actuando conforme a lo solicitado.

Medidas

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, informó que desde enero, en cada una de las agrícolas se han estado brindando pláticas informativas sobre lo que es el Covid-19 y las medidas preventivas que deben de tomarse para evitar su contagio, así como los cambios en los protocolos de protección conforme se ha avanzado en las fases de la pandemia.

“Desde el mes de enero se han brindado pláticas de lo que es el coronavirus y las medidas preventivas que deben de tomarse; se les ha capacitado en los protocolos que deben de aplicar, como la sana distancia tanto en el traslado como ya en el trabajo, el uso de gel antibacterial, cubrebocas.”

Preciado Machado lamentó que no se estén cumpliendo dichas medidas, por lo que señaló, se estarán realizando inspecciones en coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública.

“El llamado siempre ha sido a la conciencia, pero lamentablemente vemos que no podemos atenernos a eso, pues no se están cumpliendo las medidas preventivas y ya estamos trabajando en eso, nos estamos coordinando con Protección Civil y Seguridad Pública, con las autoridades municipales, pues nosotros como Jurisdicción no podemos solos.”

La doctora enfatizó en la importancia que tiene que los propietarios de las agrícolas, los encargados de los campos y de los albergues trabajen en ese sentido, pues el objetivo es que no surja un brote de Covid-19.

Lo que no queremos es que haya más contagios, estamos en la fase dos, pero a punto ya de entrar a la tres y es necesario que frenemos la cadena de contagios.

Aunque la jefa de la Jurisdicción no habló de sanciones, sí señaló que se tomarán medidas para que se cumplan con las especificaciones dadas en dichos sitios de trabajo.

Protección de niños

Por su parte, Jenifer Navarro Olán, titular de Sipinna en Guasave, señaló que ellos como protectores de la niñez y de la adolescencia también hicieron una serie de recomendaciones a las agrícolas para que se proteja la salud de los menores, pues al exponerse los padres, los menores también están en riesgo.

“Hemos estado trabajando también en las agrícolas, más allá de la erradicación del trabajo infantil, sino también en la cuestión de salud ante la contingencia que se está presentando, nosotros hicimos una serie de recomendaciones a los patrones, para que se capacitara al personal y que se aplicaran las medidas de seguridad correspondientes, sin embargo, son pocas las que ya han mostrado las evidencias de que están adoptando estas acciones.”

Navarro Olán detalló que es fundamental la intervención de la Dirección del Trabajo, la delegación de Vialidad y Transporte, Pannasir y otras instancias para lograr mejores resultados.