Culiacán, Sinaloa.- Después de que un incendio consumiera los cuartos de lámina y cartón donde servía como refugio y descanso de los abuelitos en la casa hogar de El Buen Samaritano en Culiacán, Sinaloa, aún continúan durmiendo en la intemperie.

El fuego que se presentó el 25 de abril de este año acabó con todo lo material que habían logrado obtener más de 30 abuelitos que ahí se refugian y tienen un hogar familiar.

Jorge Castillo, encargado de la casa hogar, comentó que los adultos siguen durmiendo a las afueras debajo de una lona, pues hasta la fecha no han logrado que se construya una parte de los cuartos de material para poder ser reincorporados en nuevas áreas y con mayor seguridad.

Mencionó que a pesar de la época de lluvias los adultos duermen en la intemperie, pues no tienen dónde acomodarse a pasar las noches frías, ya que el incendio acabó con lo único que tenían, sus cuartos de lámina y cartón junto con sus camas y otros materiales.

¡Urge apoyo! Abuelitos de la casa hogar de El Buen Samaritano siguen durmiendo en la intemperie | Foto: Cortesía

“Hay alrededor de cinco personas las que siguen durmiendo afuera, porque no hay cuartos construidos, no se ha podido construir y no nos dicen para cuando; urge la construcción, está la situación muy crítica porque corre aire y la lluvia no se puede dormir debajo de una lona”, manifestó.

Además de esta situación los adultos mayores se están viendo afectados por falta de limpieza de escombro y demás por parte de las autoridades municipales, quienes se comprometieron a realizar los trabajos de limpieza en el terreno donde se encuentra este refugio para adultos mayores.

Actualmente son 33 adultos mayores los que están en la casa hogar de El Buen Samaritano y cinco duermen afuera de los cuartos, pues no hay un techo seguro para pasar la noche.