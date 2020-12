Urge apoyo para adolescente internada por complicación médica en Culiacán, Sinaloa

Culiacán.- Michelle Guadalupe Espinoza Lafarga de 17 años de edad tiene parálisis cerebral y padece de constantes convulsiones, por lo que al tener una recaída de salud tuvo que ser internada en el Hospital Pediátrico de Sinaloa y requiere apoyo urgente para poder cubrir gastos de unos medicamentos.

Lluvia Lafarga madre de la joven comentó que ya no sabe que hacer pues tiene muchos años batallando con todos los gastos médicos de su hija y no tiene como cubrir todos los gastos que requiere de hospitalización menos poder comprar los medicamentos que le piden.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Me la estoy viendo muy mal, porque no tengo familia que me apoye, no tengo apoyo por parte de gobierno y mi hija necesita de varios medicamentos como de atenciones médicas", expresó la madre desesperada.

Los medicamentos que Michelle requiere son el seroalbumina humana o albumina humana de 12.5 g o envase con 50 ml, macrogol polvo, estos son los medicamentos más urgentes que necesita la joven internada en el hospital pediátrico.

Michelle lleva hospitalizada cuatro días en el hospital y su madre gasta alrededor de 4 mil pesos por medicamentos al día, por lo que señaló que ya no puede con los gastos al ser de escasos recursos y no tener apoyos.

Medicamentos que necesita urgentemente Michelle | Cortesía

Ante ello le hace el llamado a la ciudadanía quien pueda apoyar y solidarizarse con la causa se los agradecería de todo corazón, pues sabe que los padres como ella darían todo por ver a sus hijos mejor.

"Solo les pido que se comparezcan con mi hija, ya que de no conseguir los medicamentos le tendrán que hacer otros procedimientos médicos lo cual llevaría más tiempo aquí en el hospital y empeoraría la situación de salud en ella y más gastos que solventar", detalló Lluvia.

Quien desee brindarle el apoyo pueden contactar a la familia al número de teléfono 667 213 78 65 o donar apoyo económico al número de tarjeta del banco Azteca 4027665737007188.