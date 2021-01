Urge apoyo para gastos médicos del niño Brandon tras infección en la sangre en Culiacán

Culiacán.- La salud del niño Brandon Jassiel Cervantes Segundo se ha complicado a gravedad, por lo que su madre hace un llamado a la ciudadanía para poder solventar todos los gastos medios que su hijo requiere, pues dijo que su sueldo como trabajadora de aseo y limpieza en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, no le alcanza y la salud de su hijo depende de muchos medicamentos.

"Ahorita me entregaron muchas recetas que tengo que surtir y no tengo la manera de comprar todo, veré que hay en farmacia del hospital pero casi todo lo tengo que comprar y no tengo dinero no se que voy hacer", exclamó Gerarda Cervantes madre del pequeño.

Brandon ya ha sido internado varias veces en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, por lo que en esta ocasión ya es la tercer recaída tras una grave infección en la sangre llamada síndrome de hemofagocitico que le provoca alteraciones en todo su organismo.

La madre mencionó que ya habían dado de alta a Brandon y solo estaba acudiendo a citas de quimioterapias pero al tener una recaída tubo que ser internado de nueva cuenta y no tiene dónde dormir, por lo que si alguien cuenta con cobijas o una casita de campaña para que pueda pasar la noche lo agradecería de todo corazón.

Además de los medicamentos que el niño requiere para mejorar su estado de salud, también está necesitando material para el cambio de un catéter para su tx de quimioterapia.

Meropenem en solución inyectable, vancomicina en solución inyectable, circuito de anestesia bain pediatrico, 1 bisturi #15, 1 nylon 3-0, cinco electrodos pediatricos, guantes, jeringas del 3, 5 y 10, isodine de espuma y agua inyectable de 500 ml.

Material médico que requieren para atender a Brandon | Cortesía

La madre se encuentra muy desesperada debido a que los médicos le han comentado que la salud de su hijo es muy complicada y depende totalmente de los medicamentos recetados.

"Esta en terapia intensiva, ya le pusieron un respirador porque no puede respirar por si solo con toda la complicación que se le presentó", expresó.

Añadió que espera que el buen corazón de la ciudadanía se conmuevan con su situación y le brinden el apoyo que necesita para poder solventar todos los gastos y estar al pendiente de las atenciones de su hijo Brandon.

Por último la madre pide a todas las personas que no puedan apoyar con donativos de medicamentos o apoyo económico le hagan oraciones para que su pequeño pueda salir adelante de la infección que actualmente presenta en su sangre.

Quien desee apoyar en la causa pueden contactar a la familia al número de teléfono 6951096551.