Urge atender el asunto de la regularización de viviendas en Culiacán: María Victoria Sánchez

Culiacán, SInaloa.- En Culiacán y en otros municipios del estado, es necesario que se atiendan de forma urgente los problemas de vivienda que actualmente existen, ya que hay muchos asentamientos que no se encuentran regularizados, lo cual impide que cuenten con todos los servicios, consideró la diputada local del partido Morena María Victoria Sánchez Peña.

Es por ello que, en esas zonas habitacionales, sus calles no tienen nombres, ni señalizaciones, lo que dificulta la asistencia de auxilios y servicios, como ocurrió en el sector de Siete Gotas de la capital sinaloense, donde fue reportado la noche del lunes un asesinato de una persona del sexo masculino, pero la policía acudió al lugar varias horas después, hasta la madrugada de este martes.

La presidenta de la Comisión de Vivienda en el Congreso del estado, dijo que ha tratado de involucrarse lo más posible, de conocer bien la problemática que se tiene en cuanto a la vivienda, las invasiones e incluso los acaparamientos.

“También hay que decirlo, hay mucho acaparamiento, pero sí nos hace falta involucrarnos más ¿quiénes? Quienes de alguna tenemos que ver con esta problemática, que es el gobierno del estado, el municipio. Hay un consejo que tiene la Ley de Vivienda estatal que lo conforma el Cevive, lo conforma integrantes del gobierno del estado, del ejecutivo, lo representa también el Congreso, la presidenta de la Comisión de Vivienda”.

Al respecto que es muy necesario que le dé celeridad a dicho consejo, porque tienen que atenderse a fondo esos conflictos que se generan al no haber una claridad en el proceso.

“En este asunto de la vivienda, no nada más es la falta de la vivienda, sino también el impacto social que hay, el impacto que genera en la mancha urbana, en la urbanización, es decir, no se está llevando un plan de urbanización como debe de ser, tenemos que trabajar mucho en eso la verdad, nos tenemos que meter, el municipio se tiene que meter, así como el gobierno del estado, todos tenemos que involucrarnos, para poder tener una ciudad bien planeada”.

¿Cómo se puede atender este asunto de la vivienda?

“A lo mejor ahorita el gobierno está haciendo su plan de trabajo, pero estamos esperando con ansias eso, que ya nos digan que se conforma ese consejo, porque le comentaba al de jurídico, que una vez que ese consejo se forme, se constituya ya, entonces formar mesas de trabajo para plantear ahí en esas mesas, toda la problemática que nosotros estamos viendo en los alrededores de Culiacán, con las invasiones, con los acaparamientos, con los hacinamientos, también la vivienda que está desocupada, ósea vivienda que está inhabitada que nos crea también un conflicto social esa vivienda, qué podemos hacer con los desarrolladores de inmobiliarias dueñas de esas vivienda, cómo regularizamos ese tema”.

La diputada María Victoria Sánchez señaló que se tiene que buscar la forma de cómo se pueden beneficiar a los trabajadores de bajos ingresos que no tienen la capacidad de comprar una vivienda digna en una zona urbanizada con acceso a los servicios públicos.

“Hay que ver cómo se puede beneficiar a esa gente, porque la gente lo que dice es 'nosotros sí podemos pagar, pero no podemos pagar mensualidades muy altas', y esas viviendas están ahí desocupadas, sin que haya una regularización, sin saber quién vive ahí; el ayuntamiento no tiene un beneficio de esas viviendas, porque no están pagando predial, muchas no pagan agua, no pagan luz, porque se cuelgan de los cables, entonces sí es un problema grande el que se tiene”.

En este sentido, María Victoria que ella y sus compañeros diputado han estado empujando a las autoridades correspondientes para que los atiendan con este problema de la vivienda y que no lo dejen de lado, que voltee a ver las necesidades que hay en este asunto.

Leer más: Un distractor de Morena proponer una playa nudista en Sinaloa, coinciden PRI, PAS y MC

“Hay una falta de vivienda, hace falta planeación también en el municipio, lo que tiene que ver con el desarrollo urbano, los servicios, servicios públicos; esto genera una gran problemática en el municipio y en el estado también”, externó la diputada local de Morena.