Urge otra reunión con el gobernador y familias de personas desaparecidas en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La presidenta del colectivo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina, afirmó que urge que haya otra reunión entre el gobernador Rubén Rocha Moya y los familiares con personas de desaparecidos.

Rojo Medina detalló que se tiene que ver el tema de los panteones ministeriales, ya que los restos de las personas encontradas en las fosas o los cadáveres de las personas no identificadas no pueden seguir almacenados en el Servicio Médico Forense. Detalló que no se ha avanzado en el tema de los terrenos para estos panteones.

También se tiene que contratar más personal en la Comisión de Búsqueda para poder avanzar más en lo referente a las búsquedas de fosas clandestinas.

En los últimos días, asegura, no han podido realizar búsquedas debido a que algunas compañeras o personas de la comisión se han contagiado de covid-19.

Leer más: Retraso en anuncio de Quirino Ordaz como embajador es problema de protocolos: Enrique Hubbard

Reconoce que es poco tiempo el que tiene el gobernador Rubén Rocha Moya, pero también las familias están desesperadas porque cada día que pasa se dificulta más para encontrar a sus seres queridos y eso los aterra.