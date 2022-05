Urge que Congreso de Sinaloa destituya al alcalde de Culiacán, Estrada Ferreiro: Sadol Osorio

Sinaloa.- El que el caso Jesús Estrada Ferreiro no estuviera en la agenda del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Sinaloa es una señal clara de que las cosas no andan bien, y una luz verde para que el Congreso del Estado proceda en consecuencia con el juicio político, porque el municipio está rezagado en servicios públicos debido a que el municipio está abocado en su defensa y no en la administración pública, señaló Sadol Osorio.

El regidor panista agregó que el alcalde continúa con una actitud intolerante y de confrontación, lo que dificulta el trabajo municipal, por lo que urge que los diputados actúen y se proceda al nombramiento de alguien al que sí le interese Culiacán.

Óscar Manuel Uribe Padilla, regidor de Morena, respaldó al alcalde al decir que, aunque hay dos grupos de la sociedad que están pidiendo su destitución, hay una gran mayoría que no se está manifestando.

En todo caso, dijo, la fracción morenista esperará el resultado que arroje el proceso de juicio político en el Congreso del Estado para actuar en consecuencia.