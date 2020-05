Urge regularizar a 2 mil trabajadores de salud en Sinaloa

Sinaloa.- Alrededor de sesenta mil trabajadores de la salud en todo México y más de dos mil en Sinaloa enfrentan condiciones de precariedad, laborando por contrato y sin acceso a Seguro Social, una condición que lleva más de una década, según asegura la abogada Teresa Guerra Ochoa, quien como portavoz de los trabajadores solicita que esta situación sea regularizada.

Antecedente del problema

En entrevista para EL DEBATE, Teresa Guerra Ochoa, comentó que el problema que tienen actualmente los empleados de la Secretaría de Salud se originó en 1996, al momento en que se realizó la descentralización de los servicios de salud del estado y del resto del país, donde a pesar de estar descentralizados, los servicios de salud siguen funcionando en coordinación con el Gobierno federal, razón por la cual no se reconoce el carácter de base a los trabajadores en el área de la salud, a pesar de que no están supliendo a nadie: «Cuando entró el presidente López Obrador, habló a inicios del 2019 de qué iba a haber una federalización; es decir, se iba a regresar al esquema que se tenía antes del 96; sin embargo, este proceso no caminó, no se regularizaron las condiciones de trabajo en el estado de Sinaloa», comentó.

Este asunto conlleva a que muchos de los trabajadores que por necesidad van sumando a sus filas los Gobiernos federal y municipal sean contratados por años, sin que sean reconocidos sus derechos laborales.

Agudización durante la pandemia

«El problema actual es que esto ocurre en medio de una pandemia, este personal tiene que estar al frente de la batalla, atendiendo a personas que puedan estar contagiadas, y que si ellos se contagian, como ha sucedido ya, no tengan derecho siquiera a la atención médica o a la seguridad social», comentó la legista, añadiendo que esto genera una grave afectación, pues en caso de que algún trabajador falleciera, ni siquiera tiene la garantía de asegurar a sus descendientes ni a su cónyuge, pues al no estar registrados en la seguridad social, no habría manera de darles una pensión.

Atención de salud insuficiente

Si bien Teresa Guerra cuenta que en algún momento se intentó resolver la situación, permitiendo que estos trabajadores se afiliaran al Seguro Popular, ahora Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), este aseguramiento no cubría ni cubre todas las necesidades de medicamentos ni todos los padecimientos.

En su historial de defensoría, la abogada llegó a representar a personas cuyas necesidades médicas sobrepasaban las capacidades de ese seguro, empleados que llegaban a estar en condiciones especiales de necesidad terapéutica por cuestiones de riesgo laboral, justo como ahora se está viviendo al enfrentar la pandemia, explicó.

Faltan mejor salario y prestaciones

La abogada también lucha por la regularización de los sueldos bajos de los trabajadores de la salud, los cuales son insuficientes ante las necesidades actuales —asegura—, explicando que aunque a duras penas se les hizo acreedores de una compensación durante la pandemia, han tenido dificultades para recibirla, y que apenas en abril, por presiones, empezaron a soltar ese recurso para los trabajadores, sin lograr por ello que llegue actualmente a todos.

Esta compensación no les genera ningún beneficio extra, no se cotiza en los aguinaldos, y no es un pago que solvente plenamente el riesgo de trabajo actual de los trabajadores, quienes llevan en muchos casos más de diez años laborando para el sector salubridad.

El gobernador debe abanderar la lucha

De acuerdo con la experta en leyes, el secretario de Salud estatal, Efrén Encinas, ya dio una respuesta, y no se ha dado solución al problema que viven los trabajadores de la salud en el estado de Sinaloa, a quienes malamente se les denomina «suplentes», cuando no están supliendo a nadie, y son ellos los que están al frente de la batalla contra la COVID-19.

Lamenta además que el gobernador Quirino Ordaz no abandere una lucha en defensa de los trabajadores de la Salud: «Ya hemos planteado, hemos hecho este contacto con diputados, con senadores, para ver la posibilidad de hacer un convenio para garantizar un registro, aunque sea temporal, a la Seguridad Social, para que los trabajadores pudieran en un momento dado tener la cobertura».

Teresa Guerra cree que esta lucha por los trabajadores de la salud debe ser una exigencia de los gobernantes: «Quiero pedirle al gobernador que, así como ha abanderado para que haya recursos, infraestructura hospitalaria y mejores instalaciones, que abandere la defensa de los trabajadores de la salud, porque tampoco sirve tener hospitales de primer nivel si no tenemos al personal que lo atiende con las prestaciones a las que tiene derecho», declaró.

Personal de Salud: Reclaman derechos

La doctora Marina Cristerna, del Centro de Salud de Culiacancito, y otro trabajador del mismo hospital, quien pidió el anonimato por temor a represalias, aseguran que algunos de sus compañeros que han resultado infectados por la COVID-19 no tienen apoyo para adquirir los medicamentos que necesitan para tratar la enfermedad, pues una sola ampolleta de las recetadas como tratamiento cuesta alrededor de 1500 pesos, cantidad difícil de pagar con un sueldo actual, que ronda para los trabajadores de Salud sin contrato de base entre los dos mil pesos hasta los tres mil quinientos pesos, dependiendo de la profesión:

«El secretario de Salud dijo que sí vamos a tener atención, pero lo que nosotros queremos es que tengamos seguro social, y la basificación, porque si alguno de nuestros compañeros de contrato llegara a fallecer, no cuenta con nada que le permita apoyar a la familia», dijo Marina.

Por su parte, Reyna Patrón y Heidi Lara, enfermeras del Hospital General de Eldorado, en Culiacán, Sinaloa, reiteraron lo dicho por Marina, añadiendo que no les parece justo que se esté contratando personal de nuevo ingreso con todas las prestaciones y con un mejor sueldo, y que a ellos, que ya tienen muchos años laborando en condiciones precarias, no los tomen en cuenta ante la actual pandemia:

«Nosotros estamos atendiendo a los enfermos de COVID-19, y ¿quién nos atiende a nosotros?», se pregunta Reyna.

«Se ha dicho en conferencia que tenemos el Insabi, pero ¿de qué sirve, si los compañeros que se han enfermado de coronavirus han estado comprando ellos sus medicamentos», reclamó Heidi.

Piden a las autoridades sanitarias que tengan empatía y se pongan en su lugar en la situación actual: «Estamos trabajando atendiendo pacientes sin los overoles blancos que se necesitan, y no a todos nos están entregando los equipos de protección que son necesarios para los que estamos expuestos al virus», dijo el testimonio anónimo.

Promesa de mejora

El 16 de febrero del 2020, el Insabi, a través de la Segob, anunciaba el fortalecimiento de los servicios de salud para quien no contara con Seguro Social en Sinaloa.

