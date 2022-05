Urge renovar las estrategias de seguridad en Sinaloa, apuntan analistas

De no ajustarse las políticas públicas en Seguridad respecto a las situaciones que se viven, Lara Espinoza indicó que los resultados serán muy sencillos, y es que se continuará con fracaso tras fracaso. Insistió en que no debe de haber cerrazón de ninguna autoridad, y que el tema debe asumirse de forma madura, reflexiva, puntual, con bastante conocimiento y con los asesores adecuados.

Criticó que el Estado no está cumpliendo con su obligación de salvaguarda la integridad de las personas y el patrimonio de las personas, “pero en su conjunto, es decir, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, pero la parte que le corresponde al Gobierno del Estado no la está cumpliendo. Está prácticamente esperanzado a que lleguen las Fuerzas Federales del orden, a que ellos actúen en el Estado, y él prácticamente desafanándose de esta responsabilidad”, opinó.

Para Debate señaló que, ante los incidentes, el gobernador debe de darle “inmediatamente una sacudida en el aparato de Seguridad estatal ” y darle las gracias al secretario de Seguridad Pública Estatal, teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, a los subsecretarios y hacer una renovación completa. El gobernador insiste en que no cambiará la estrategia, porque no tiene una, consideró.

Incluso, Lara Espinoza dijo que es mucho el dinero que se le invierte al problema de la inseguridad como para que no funcione . “Entonces, si hay que cambiar autoridades, hay que cambiarlas. Si no está funcionando, va para afuera”, lanzó.

Para Saúl Lara Espinoza, cuando no se conoce el tema correspondiente, se cree que se está trabajando bien, pero se genera un autoengaño. Consideró que lo mejor sería que las autoridades en Sinaloa recapaciten y retomen el rumbo de manera más adecuada. “Es como cualquier plan, debe hacerse un alto para que mejore la situación en Sinaloa. Así como se hacen ajustes en otros rubros. No debe ser una política monolítica, una política que no se pueda ajustar”, expuso.

Lorena Caro Periodista

