Urge transparentar las finanzas estatales del gobierno de Sinaloa

“Ojalá que esos 1500 millones sea todo el pasivo (que se tiene rezagado en ese tipo de deuda). Yo, la verdad, lo deseo, pero no lo creo”, se lamentó Valenzuela, pues cree se tienen más pasivos como ese, sin fuente de pago. “No sabemos todavía si nos van a aparecer más muertos en el clóset”, aludió.

“Buena parte de esos pasivos son los adeudos que se tienen con organizaciones como al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como al mismo Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, así como de otras retenciones que no se enteraron”, es decir, a las que no se entregó lo correspondiente en su tiempo. Según Valenzuela, es un problema que parece venir desde el Gobierno de Jesús Aguilar Padilla, cuando tuvo que estar entregando el fondo individual de retiro a muchos trabajadores que lo solicitaron.

El tipo de deuda como la que recibió Quirino y como la que recibió este año Rocha, “no se trata de deuda pública”, explicó el economista, “deuda pública es la que está aprobada por el Congreso, con contratos ante bancos, por ejemplo”. Se trata entonces de gastos para destinos que no estaban presupuestados, y que el Gobierno de Quirino, a lo largo de los cuatro años 10 meses de la duración de su Gobierno, “fue pateando el bote para adelante”, dijo Valenzuela, coloquialmente exponiendo que Quirino hizo lo que pudo con los pendientes financieros que se le heredaron, dejando así un monto de pasivos considerables para Rocha.

“El Gobierno de Quirino Ordaz fue tratando de tapar esos baches. Sin embargo, es imposible que los pudieran cubrir en una Administración, ¿por qué razón? Si nosotros calculamos, esos 13 mil millones de pesos son prácticamente más del 10 por ciento del presupuesto de egresos de ese tiempo”, comentó César, ya que, aproximadamente calcula en ese tiempo el presupuesto para Sinaloa rondaba los 50 mil millones de pesos anuales, entonces, Quirino recibió una deuda pasiva sin fuente de pago de más del por 10 ciento, que no podría cubrir con el presupuesto asignado.

Recordó que en el Gobierno previo al de Quirino Ordaz, cuando estuvo al poder Mario López Valdez, se dio un desorden financiero y “el entonces secretario de Finanzas, Carlos Ortega, dijo que habían quedado 13 mil millones de pesos de adeudos de pasivos sin fuente de pago”, es decir, que no estaban presupuestados y aprobados por la federación.

El economista mencionó que se requiere saber cómo cerró financieramente el Gobierno de Quirino Ordaz. Esto no implica que haya que echarle la culpa a su Gobierno de haber dado mal uso a los recursos, dijo, ya que eso solamente puede definirse mediante la auditoría del Estado, “lo que sí creo es que se tiene esa práctica de abrir un hoyo para tapar el que viene desde otras Administraciones y por tanto esta se hereda (la deuda)”, dijo Valenzuela, haciendo referencia que se tienen este tipo de problemas financieros hace mucho.

Por tanto, para el economista cabe preguntarse ¿por qué ocurrió esto? “¿En dónde quedó ese dinero? Y creo que no es una cantidad menor, y eso es precisamente la virtud de los procesos de entrega recepción, que se entreguen cuentas claras” y que los Gobiernos tengan coherencia con el discurso de rendición de cuentas y transparencia, sugirió.

El Gobierno de Rubén Rocha Moya es el primero que inicia su gestión el décimo primer mes del año, en noviembre. Si bien esto ocurre por primera vez en la historia sinaloense , el hecho de que se entre en tiempos distintos no justifica que no se tengan en la Tesorería del estado el dinero correspondiente a los gastos del año, destinados a seguir ejerciendo el presupuesto en noviembre y diciembre de este 2021.

El analista considera que es tiempo para que se investigue y se rastreen las causas de por qué la pasada Administración no dejó el dinero para concretar todos los pagos de este año.

Para el analista económico César Miguel Valenzuela Espinoza, doctor en gobierno y administración pública, habría que preguntarse por qué esa cantidad no estaba en las arcas al finalizar el año si se supone que se aprueban con antelación los presupuestos para resolver todos los pagos y gastos que hacen girar la maquinaria gubernamental.

