Urgen al Gobierno de Sinaloa entregar recursos a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Sinaloa.- Les urge que el Gobierno del Estado de Sinaloa entregue el recurso del presupuesto que le corresponde para la operatividad a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que esta pueda apoyar a los familiares de las víctimas a buscarlas.

Alma Rosa Rojo Medina, presidenta de Voces Unidas por la Vida, explicó que hay muchas carencias por la falta de recursos económicos a algunos colectivos los están apoyando con mil pesos para la comida cuando van hasta 20 personas, en la actualidad tienen agua porque el Banco de Alimentos les donó, sino no tuvieran, y esto no debería ser así porque a la Comisión se le etiquetó un presupuesto pero el gobierno estatal no lo entrega.

No entendemos el por qué el gobernador no entrega el recurso si no es de él”, manifestó.

Ante la falta de atención de Quirino Ordaz Coppel están planeando realizar un plantón en el Palacio de Gobierno para exigirle que los atienda y que entre los recursos.

En la actualidad dijo están contentas por los cuatro perros entrenados que forman parte del equipo de la comisión, pero estos perros corren el riesgo de morir de hambre o ser desatendidos si la comisión no cuenta con recursos para los cuidados especiales que requieren.