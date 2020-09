Urgen donadores de sangre y plaquetas para bebé internado en área Covid del Pediátrico de Sinaloa

Culiacán.- Ante la falta de medicamentos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa en Culiacán, como de la falta de donadores de sangre y plaquetas tipo O positivo, la familia del pequeño Ian Daniel Báez Valdez, de 13 días de nacido, se encuentran en la incertidumbre de no lograr solventar gastos médicos y lograr conseguir las unidades de sangre o plaquetas que el niño requiere.

El pequeño Ian ingresó al hospital alrededor de una semana por ineficiencia respiratoria, pero estando en el nosocomio se le hicieron estudios médicos por lo que le salió unas manchitas en el hígado, por lo que posiblemente era COVID-19 y ahora está en el área covid del hospital.

Además el pequeño Ian tiene bajas las plaquetas y los niveles de glucosa, por lo que le hace falta donación de plaquetas y sangre para poder regular su salud y evolucionar favorablemente.

El oxígeno no le llegaba al corazón, por eso lo internaron en terapia intensiva y ahora ya está en la área de COVID, indicó la familia.

Guadalupe Rivera Cevallos abuela del pequeño mencionó que el estado de salud de Ian ha sido muy complicado por lo que además de necesitar donadores de sangre también requieren apoyo económico para poder solventar todos los gastos médicos que requiere al ser diagnosticado con COVID-19.

"Hasta el momento el estado de salud del niño es muy crítico, pues no ha tenido evolución, tenemos una semana pidiendo donadores de plaquetas no contamos con recursos para poder dar gratificación es muy difícil por los requisitos también para no recibir las donaciones", detalló Guadalupe.

La abuela del pequeño comentó que las personas sólo acuden a dondar si ofrecen dinero, pero por la situación que viven y la escasez de medicamentos en el hospital es imposible poder solventar todos los gastos.

La familia le hizo el llamado a la ciudadanía para que se solidaricen con la causa y los apoyen así como a las estancias gubernamentales pues son demasiados gastos médicos los que tienen que cubrir.

Quien desee apoyar a la familia pueden contactarlos al número de teléfono 6674082960.