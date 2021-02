Urgen plaquetas para una cirugía de bebé en el Hospital de la Mujer en Culiacán

Sinaloa.- El pequeño Raúl Youset Ramírez Rangel de 20 días de nacido en el Hospital de la Mujer en Culiacán requiere de carácter urgente donadores de plaquetas tipo O positivo para ser intervenido a una cirugía por soplo en el corazón.

La familia se encuentra en total desesperación ya que la vida del pequeño se encuentra en juego ante la escasez de donadores para poder ser transfundido y subir su nivel de plaquetas para la operación que requiere.

Margarita Abigail Ramírez madre del bebé comentó que son dos donadores los que su niño necesita para poder salir adelante y evitar que su salud presente mayores complicaciones.



Ahorita estaba en visita y me sacaron para buscar donadores, me dijeron que el podía tener una hemorragia severa y que no se iba a poder hacer nada si llegaba a pasar", expresó la madre desesperada.