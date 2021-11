¡Urgente! Solicitan donadores de sangre para don José Antonio Macías, en Culiacán

Francisco Castro Editor de política

En noviembre de 2002 me integro a la redacción de Periódico EL DEBATE como parte del equipo de cobertura deportiva, en Guasave, Sinaloa. Dos años después pasé al área de información Local, donde eventualmente participé en la cobertura de información policiaca y en responsabilidades como coeditor de la edición diaria durante varios años. En 2014 me sumo a la recién creada Unidad de Investigación y al siguiente año obtuve el segundo lugar en el concurso Premio Codesin de Periodismo y Competitividad 2015, organizado por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, con el Serial titulado: Impacto del uso y abuso de los agroquímicos en la salud y el medio ambiente en Sinaloa. En 2017 me integro a la redacción de Culiacán, Sinaloa, donde fui parte del equipo finalista del Premio Excelencia Periodística de la SIP 2017, en la categoría de periodismo en profundidad con el reportaje: Intimidan a periodistas. ¿Qué oculta Sergio Torres? En 2019 fui parte del equipo que resultó entre los tres finalistas del Premio Roche de Periodismo en Salud, con la investigación Mercado negro de medicamentos. Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Occidente. Y como periodista, tengo experiencia y me gusta la cobertura política electoral, entrevistas de fondo, análisis de datos, corrupción y transparencia, seguridad, legislación y gobierno. Actualmente soy editor de Política para debate.com.mx.