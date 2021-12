Uso de las plataformas se ha pervertido y afecta a los transportistas regularizados en Culiacán, denuncian

Sinaloa.- Que por seguridad regularice a todos aquellos que están prestando un servicio de transporte público solicita al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Joel Camacho González, secretario general de la Federación de Autotransportistas de Culiacán.

Denunció que hay personas que se registraron en las plataformas y se aclientaron y ahora ya no las usan y están prestando el servicio lo cual ha afectado a los taxistas, al transporte urbano, sub urbano y foráneo.

Camacho González expresó que las plataformas se han pervertido tanto que ahorita muchos de los que se registraron en ellas ya no las están usando y trabajan por grupos de Watsapp.

Se anuncian en los postes de las colonias populares y en las comunidades por lo que los transportistas regularizados están perdiendo pasaje.

“Están dando el servicio en detrimento de las rutas debidamente concesionadas, la pandemia sirvió para que ellos se aclientarán porque a nosotros nos detuvieron muchas rutas”, expuso.

Indicó que está es una de las razones por las que no han podido reactivarse y con tristeza ven que para hacerlo ocupan apoyo del gobierno, ahora se sienten más tranquilos porque Rubén Rocha Moya les dijo que no los va a dejar solos.

Los transportistas estamos queriendo dignificar el transporte darle a la ciudadanía un servicio de mayor calidad y eficiente pero nos encontramos con estas trabas”, expuso.

El líder transportista considera que es muy delicado que cualquiera que compré un carro preste el servicio de traslado porque el cliente no sabe con quien va y además no traen seguro, si pasa algo no hay a quien reclamarle.

Por esta razón pide al gobernador y a los legisladores que los apoyen con la regularización de todos los que presten un servicio público y los protejan con políticas públicas. Una de las opciones es que el gobierno del estado haga una plataforma e ingrese a la misma quien cumpla con todos los requisitos y estén bien regularizados.