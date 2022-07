Usuarios del transporte público de Culiacán truenan al ver que el incremento es de 1.50 y no de 1 peso

Culiacán, Sinaloa.- Usuarios del transporte público urbano en Culiacán se quejan de que los camiones con aire que no son puro Sinaloa están cobrando 12.50.

Los culiacanences señalaron que estos están incrementando 1.50 y no 1 peso como se anunció. Reiteraron que si de por si siempre están cobrando más de lo normal al no dar la feria completo esto les viene a afectar más en su bolsillo.

Durante un recorrido por la ciudad se pudo observar que los camiones de red plus están anunciando su tarifa a 12.50 igual que los camiones puro Sinaloa a pesar de que estos deberían cobrar solo 12 pesos.

Bertha Ramírez, señaló que no le parece justo que anuncien que la tarifa subirá un peso y después los choferes le suban 1.50.

"Parece que no afecta pero uno que se mueve en camión todos los días y no solo yo sí no que mi esposo y mis hijos es mucho lo que gastamos a la semana".

Ante esta situación el director de vialidad y transporte Miguel Loaiza Pérez, reconoció que el aumento al transporte público en aquellas unidades que costaban 11 pesos sí es de 1 peso con 50 centavos.

Te recomendamos leer:

Argumentando que la intención fue hacer únicamente dos tarifas para la prestación de este servicio, por lo tanto, se homologó el costo entre los ‘Puro Sinaloa’ y los Red Plus.