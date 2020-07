Usuarios desconfían de la reanudación de guarderías en Sinaloa en pandemia de Covid-19

Culiacán, Sinaloa.- Está previsto que el día de mañana las guarderías del IMSS comiencen a recibir niños en todo el país, de acuerdo con el boletín oficial 463 del Instituto.

Sin embargo, existe desconfianza en esta medida, de acuerdo con un sondeo digital de EL DEBATE realizado del 14 al 17 de julio, el cual fue respondido por 82 padres y madres de familia usuarios del servicio de guarderías del IMSS.

Más del 80 por ciento considera que esta medida no es correcta y que deben esperar al semáforo verde; mientras que un porcentaje del 13.8 considera que es correcto, porque necesitan el servicio.

Adelantado el semáforo naranja en Sinaloa

Sobre el tema de reapertura de guarderías, se consultó al médico especialista en pediatría Julián Meza, quien comentó a EL DEBATE que, aunque han observado que los niños tienen una capacidad menor de contagiar a otros y no es tan fuerte como el contagio entre adultos, sí está latente la posibilidad de que los infantes puedan infectar a otras personas.

Un 83 por ciento de las personas que participaron en el sondeo manifestó que sus hijos estaban inscritos en guardería antes de la contingencia, y alrededor del 70 por ciento consideraba que el servicio era bueno.

Con respecto a la reapertura a nivel nacional de guarderías a partir de este lunes 20 de julio, el Dr. Meza dijo que lo que le parece negativo de parte del IMSS es que no esté individualizando el caso de cada estado, ya que la realidad palpable desde la consulta privada y en los hospitales donde él se desempeña es que los casos siguen en aumento, por lo cual manifestó que no considera que podamos estar en esa estabilidad aún en el semáforo naranja todavía.

El Dr. Meza dijo que él, como pediatra, no está de acuerdo en que se abran aún guarderías ni otros centros donde haya mucha gente, como cines, restaurantes y centros comerciales.

“Sí creo que nos adelantamos un poquito en eso. Pero si Gobierno estatal abre las actividades no esenciales y todas las personas tienen que presentarse a trabajar, es lógico que las guarderías sean una necesidad primordial, ya que ahora en las familias ambos padres trabajan; sin embargo, no considero que sea lo más correcto para proteger la salud de los niños”, expresó.

Se debe vigilar salud de toda la familia

Desde el 26 de marzo circuló un boletín del IMSS sobre la suspensión del servicio que indicaba se reanudaría en abril, sin embargo, con el avance de la pandemia, la mayoría de padres y madres de familia no ha estado enviando a sus hijos por temor al contagio. 33 por ciento de los usuarios en el sondeo de EL DEBATE manifestaron que durante este periodo a sus hijos los cuidan los abuelos, y un 14 por ciento dijo que otros familiares son quienes les asisten en los cuidados de los niños.

Por lo tanto, las recomendaciones para los padres es que, si sus hijos ya van a acudir a guardería, primero tienen que revisar lo que hay en casa, es decir, que si dentro del núcleo familiar hay algún enfermo, no sólo el niño que acudirá a guardería “si la mamá, papá o hermanos está enfermo, no llevar al niño a la guardería. La gente debe quedarse aislada en casa porque no sabemos quién esté positivo”, dijo el pediatra Julián Meza.

Síntomas de Covid-19 son leves en niños

Explicó que, así como él, otros pediatras se han podido percatar de que los síntomas del COVID-19 en los niños son leves, en ocasiones hasta asintomáticos, aún siendo portadores del virus; por lo que hizo hincapié en que con cualquier miembro de la familia enfermo, se deben resguardar todos en conjunto en aislamiento por 14 días.

En el Hospital Pediátrico, el Dr. Meza se encuentra encargado del área de Medicina Interna en la capital del estado, por lo cual, atiende el área COVID-19. Comentó que el mayor ingreso que han tenido en esta área ha sido de niños que tienen otros problemas de salud serios, casos especiales, como cáncer, problemas neurológicos; niños sanos, como tal, han tenido muy pocos y que se recuperan en un par de días, afortunadamente.

En cuanto a las guarderías, dijo que los padres y madres de familia deben revisar que el establecimiento cuente con todas las medidas preventivas, que esté propiamente instalado el filtro sanitario para poder detectar cualquier síntoma de contagio para que se regrese a ese niño a su casa y sea atendido.

La otra cuestión que señaló el Dr. Julián Meza corresponde a los empleados de las guarderías, ya que son estos quienes velarán por el bienestar de los niños y niñas y, por tanto, tienen que utilizar todo el equipo de protección y todas las medidas sanitarias que dependen de ellos para evitar contagios.

Aseguró que está finalmente en los papás vigilar constantemente que se mantengan todas estas precauciones.

Reapertura de guarderías del IMSS

De manera oficial, el IMSS, a través de su director de Prestaciones Económicas y Sociales, el Dr. Mauricio Hernández Ávila, aseguró que al abrir las guarderías, el IMSS lo hace de manera responsable y bajo medidas estrictas de seguridad, que incluyen filtros sanitarios y detección de posibles casos.

Enfatizó que el IMSS será respetuoso de lo que decidan los estados, “de aquí a dos semanas estaremos haciendo una consulta con las autoridades locales para estar en el mismo plan y en la misma tónica de apoyo a las y los trabajadores”, mencionó en el boletín.

También comentó que las guarderías del Instituto están acostumbradas a trabajar con protocolos, “saben cómo operar y tienen muy bien establecidos sus filtros y procedimientos”.

“Más de 70 mil trabajadores han tomado los cursos de regreso a la normalidad. Esto quiere decir que están familiarizados con el filtro de ingreso, con la sanitización que debe de haber al ingresar a la guardería”, indicó.

Usuarios de guarderías del IMSS en México

A nivel nacional hay mil 417 guarderías del IMSS que atienden, en promedio, a 215 mil menores, de entre 43 días y hasta cuatro años de edad.

El dato: guarderías IMSS

El Instituto comunicó que será a los hijos de trabajadores esenciales a quienes se les estará prestando el servicio a partir del lunes 20 de julio, mientras haya semáforo rojo, y se irá ampliando a medida que el semáforo epidemiológico cambie.

El perfil

Dr. Julián JAvier Meza Verdugo / Foto: Especial

Nombre: Julián Javier Meza Verdugo.

Lugar: Culiacán, Sinaloa.

Profesión: Médico pediatra.

Trayectoria: Egresado de la Facultad de Medicina de la UAS.

Formación en Pediatría Médica en Hospital Pediátrico de Sinaloa.

Actualmente es jefe del área de Medicina Interna del Hospital Pediátrico de Sinaloa y adscrito al área COVID-19.

Docente de práctica clínica de la materia de pediatría en Facultad de Medicina UAS.

