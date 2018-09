VIDEO Fuerte corriente se lleva camioneta con niños en Culiacán

Las fuertes lluvias en Sinaloa han provocado caos total en toda la zona norte del estado por desbordamientos de ríos, arroyos y canales fluviales que han provocado graves inundaciones y han cobrado la vida de tres personas en Los Mochis y la ciudad de Culiacán.

Ahora circula un video donde se observa a niños atrapados en una camioneta que fue arrastrada por una fuerte corriente, aunque no se especifica la zona afirman que esto ocurrió en Culiacán.

En la grabación se escucha la desesperación de las personas cuando ven que son niños los que vienen dentro de la unidad.

"Lleva gente, no, no no, que se salgan, un mecate para que salgan para aca"