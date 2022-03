VIDEO: ¿Lo dijo o no lo dijo? Estrada Ferreiro niega comentario "las mujeres propician que les hagan daño"

Culiacán, Sinaloa.- "¿No dijo lo que dijo?", le preguntaron periodistas al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, sobre su polémico comentario "las mujeres propician que les hagan daño", y el respondió "No, eso no".

Este jueves al inaugurar el Foro de Consulta Popular para la Integración del Plan Municipal 2022-2024, Jesús Estrada Ferreiro fue cuestionado por medios de comunicación por el comentario que realizó durante su participación el martes 1 de marzo en el Taller para la Implementación de Unidades de Policías Municipales de Género, específicamente sobre el comentario "las mujeres propician que les hagan daño", declaración que fue grabada por El Debate.

La grabación, misma que se encuentra al final de esta nota, tiene una duración de 2 minutos 22 segundos, y en ella se escucha al alcalde de Culiacán decir lo siguiente:

"Si hay convicción e intenciones de proteger a las víctimas de un delito, principalmente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, pero, repito, me preocupan más los niños, niñas y adolescentes que los adultos porque muchas veces, y no se trata de revictimizar a nadie, pero la mujer misma propicia que le causen el daño porque no hace caso a las recomendaciones, si su pareja le habla y sale otra vez a la calle y pues ahí, se los digo por experiencia porque me ha ocurrido y es muy lamentable que esto ocurra pero pues somos seres humanos y cedemos a cualquier invitación con el supuesta intención de conciliar, de negociar, de arreglar algo, sale un sujeto, el tipo con armas y todo, la asesina y después el policía se ve involucrado en el hecho porque no estaba presente cuando ocurrió el hecho. Pues no porque eran las 4 de la mañana y este quiere irse a su casa a descansar, a dormir, o sea, hace falta más pues, que nosotros como autoridades capacitemos a las víctimas, las aconsejemos de qué tienen que hacer y no hacer para que no corran riesgo, no todo depende del policía".

Niega el comentario

Retomando esta declaración, los medios de comunicación de Culiacán preguntaron a Jesús Estrada Ferreiro cuál era su postura debido a que le estaban exigiendo que se disculpara por la expresión utilizada durante el taller.

Ante esto, Jesús Estrada Ferreiro negó haber cometido algún error por su señalamiento público y culpó a los medios de comunicación de manipular la información. "El periódico o quien sacó esa pend..., está alterando las cosas. Está sacando del contexto las cosas. Lo que dije fue correcto, lean lo que dije y que no se hagan los pend... los que escriben. Así se los digo y no voy a ofrecer disculpas ni tampoco al que le estoy diciendo pend...", respondió el alcalde de Culiacán.

Periodistas le preguntaron al alcalde de Culiacán si se disculparía por los comentarios que hizo a lo que él destacó "¿Por qué? ¿Disculpas de qué? ¿Tú tienes culpa? 'No, usted'(periodista) Yo tampoco. No, no, para nada"

Medios de comunicación le reiteraron la pregunta "¿No dijo lo que dijo?", y el alcalde de Culiacán aseguró "No, eso no".

Sobre el comentario de la secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Teresa Guerra, quien señaló que los comentarios de Jesús Estrada Ferreiro eran "desafortunados", el mandatario refirió "No sabe lo que dije. La alteraron (la información) completamente. La sacaron de contexto".

"Eso es lo que le critico a los medios, me vale m... lo que sigan publicando. Que se atengan a las consecuencias", advirtió Jesús Estrada Ferreiro a los medios de comunicación.