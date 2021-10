Vacunaron contra Covid-19 a los primeros menores que ganaron amparo en Sinaloa

Sinaloa.- Esta mañana fueron vacunados contra Covid-19 los primeros 7 niños que ganaron un amparo en Sinaloa, dio a conocer Victoria Campos fue la abogada encargada de los casos además de ser madre de familia de dos menores.

La abogada comentó que fue un proceso de un mes y medio para obtener los amparos, e informó que cinco de lso menores son de Mazatlán y dos de Culiacán. Expresó que este es un inicio para que los menores de edad fueran vacunados y espera que pronto sean vacunados todos.

"Estamos festejando porque ahora sí los niños debido a estos amparos colectivos van a ser vacunados y súper felices".

María José, de 13 años de edad, fue la primera niña en ser vacunada. Ella se dijo muy contenta pues ahora ya se siente más segura al estar protegida contra el virus. "Me siento muy contenta porque voy a estar protegida más que nada ya que nuestro sistema inmunológico no es igual al de un niño sano, así que me siento muy contenta".

La menor padece diabetes, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y resistencia a la insulina.

Sebastián, de 15 años de edad, es otros de los menores que fue vacunado, él reiteró que ya regresó a clases presencial por lo que ahora ya se siente más seguro de estar en las aulas. "Muy orgulloso y feliz, me sentí muy bien", dijo el menor.

Leer más: Este lunes Pamela se intensificaría como huracán categoría 1; El miércoles tocaría tierra en Sinaloa

Los siete niños acudieron al Hospital Regional No.1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán para ser inmunizados.