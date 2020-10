Vacunarse contra la influenza no previene el Covid-19: Secretaría de Salud de Sinaloa

Sinaloa.- Es solo un mito, que vacunarse contra la influenza estacional pueda contener el contagio de Covid-19 en cualquier paciente, destacó Filiberto Sánchez, jefe de vacunología de la Secretaría de Salud de Sinaloa.

Ante el incremento de la demanda de personas que han acudido a solicitar la vacuna contra la influenza, el médico explicó que, en estos momentos, las personas consideran que al vacunarse podrán protegerse de adquirir Covid-19, lo que desmintió rotundamente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Ahorita se tiene la percepción, que es un mito, que si me pongo la vacuna de la influenza no me va a dar covid, y eso no tiene nada que ver, la vacuna de la influenza no previene el covid, la vacuna de la influenza sirve contra la influenza”, reiteró.

Por otra parte, recordó que desde que se presentó la pandemia, se ha tratado de trabajar en distinguir la influenza del Covid-19, ya que ambos son enfermedades respiratorias agudas y en algunos casos pueden llegar a confundir, pero trata de un padecimiento distinto pues para coronavirus actualmente no se cuenta con vacuna.

Agregó que, lo que si puede suceder, es que posterior o durante una influenza, por contar con daño en los pulmones pueda llegar otra enfermedad respiratoria como es el coronavirus, por ello la importancia de proteger a los grupos vulnerables de personas que son los niños entre 6 meses y 5 años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, y población con enfermedades agregadas que generen probabilidades de enfermar, como lo son problemas pulmonares crónicos, cáncer, VIH, obesidad, diabetes e hipertensión descontrolada.