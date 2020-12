Valoran el desempeño de cinco alcaldesen Sinaloa

Sinaloa.- Recientemente, Debate publicó una encuesta de evaluación de cinco gobernantes municipales a lo largo del estado Sinaloa: Manuel Guillermo «Billy» Chapman, en Ahome; Aurelia Leal, en Guasave; Carlo Mario Ortiz, en Salvador Alvarado; Jesús Estrada Ferreiro, en Culiacán; y Luis Guillermo «Químico» Benítez, en Mazatlán.

La calificación a los alcaldes se realizó mediante la aplicación de 190 entrevistas a mayores de 18 años en cada municipio, dividiendo la muestra en zonas urbanas y rurales. De los cinco alcaldes evaluados, el que obtuvo calificaciones más bajas fue el de Ahome, Manuel Chapman, que perdió créditos debido a discusiones y polémicas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por otra parte, el mejor calificado resultó ser Carlo Mario Ortiz, de Salvador Alvarado.

En entrevista para Debate, regidores, políticos, funcionarios y líderes de diferentes sectores opinaron sobre los resultados de la encuesta (Califican a Estrada y a Chapman como los peores alcaldes en Sinaloa).

Ramón Sarabia Toledo. Regidor del PRI

"Las encuestas son buenas para evaluar el desempeño de los funcionarios públicos, y, en este caso, no se vieron favorecidos los presidentes Jesús Estrada y Manuel Guillermo Chapman. Los comentarios que se escuchan es que son personas no muy sociables, y el pueblo se los juzgará en su momento, y claro que les afectará en el próximo proceso electoral".

Jorge Figueroa Cancino, Presidente de la Contraloría de Ciudadana de Mazatlán

"La calificación como los peores alcaldes del estado se la han ganado a pulso (Manuel G. Chapman de Ahome y Jesús Estrada de Culiacán). Coincido con las apreciaciones de la encuesta de EL DEBATE. Son producto del desempeño que los alcaldes han tenido, cómo han tratado a la sociedad, a los medios de comunicación, a sus síndicos procuradores".

César Fernando Ibarra Corona. Regidor de Morena en Escuinapa

"Yo creo que cada municipio es juez y parte de calificar a su alcalde. A lo que se escucha y se comenta, es que no han comulgado con los principios de la Cuarta Transformación de Morena que ha anunciado nuestro presidente de la república. Los presidentes Estrada y Chapman deben analizar su actuar, visualizando su vida política, porque ya se les terminó. No creo que sea algo que afecte. Morena en Sinaloa tiene buena aceptación".

Héctor Ibarra, Presidente de Canacintra Los Mochis

"En realidad, yo lo que puedo decir es que es una evaluación de la ciudadanía. Sí necesitaría meditar y analizar bien qué es lo que no se está haciendo correctamente. Sabemos que son muchas las cosas con las que hay que trabajar. Una evaluación siempre es buena, depende de cómo lo quieras tomar: si no lo aceptas, pues no vamos a llegar a ningún lado; pero si aceptas esa evaluación, es por algo, y hay que analizar, meditar y reestructurar".

Lucio Tarín Espinoza, Militante de Morena en Ahome

"La ciudadanía está haciendo un juicio sumario al comportamiento de los presidentes municipales. En el caso de Ahome, está reprobado. Tiene una calificación sumamente baja. La ciudadanía rechaza este tipo de comportamiento del alcalde y el tipo de actividades que está desarrollando, que no se refleja en el bienestar en los bienes y servicios que tiene el ayuntamiento, y que él tiene la responsabilidad de garantizar".

Macaria Osuna. Secretaria del CDM del PRI Salvador Alvarado

"El desempeño de Carlo Mario (q. e. p. d.) me pareció muy acertado y aceptado para el municipio de Salvador Alvarado. Fue un presidente bien posicionado políticamente. Quizá hubiese estado mejor posicionado si el Gobierno federal lo hubiera apoyado en obras, como pavimentación, como se hizo en su primer periodo, pero sabemos que desafortunadamente hay un fenómeno nacional de recortes de apoyo. Sin embargo, supo mantenerse en la popularidad y aceptación de la gente. Esto debido a su empatía y trato humano hacia la sociedad".

Julieta Torres, Presidenta del Comité Municipal del PRI

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres es el peor alcalde que ha tenido Mazatlán», aseguró la presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julieta Torres. Añadió que la encuesta que publica EL DEBATE muestra al alcalde tal y como es. En cuanto a la comparación que hacen de su Gobierno al anterior, que los ciudadanos dicen que es peor en la zona urbana, «comparto la decisión del pueblo». En cuanto a la honradez, liderazgo y cercanía con la gente, Torres reprueba, afirmó.

Otoniel González, Coordinador del PRD en la región del Évora

"En general, considero que tuvo un buen desempeño en la segunda Administración. Mis respetos para Carlo Mario. Fue un buen presidente municipal. Hizo mucho sin tener el apoyo del Gobierno federal. Creo que tenía en su mente sacar adelante a Guamúchil con el impulso al turismo. Eso le ayudó a tener buenos resultados. Y también tuvo buena relación y apoyo con el gobernador. En lo que le faltó fue en el tema de obras públicas, porque le faltó apoyo".

Luz Zita Vizcarra Burvoa, Regidora del PRD Salvador Alvarado

"La Administración de Carlo Mario se caracterizó por ser un equipo de trabajo con el cuerpo de regidores, impulsar todo los beneficios de manera conjunta para el municipio, y no hizo más no porque no haya querido, sino por problema de los recursos; pero se ha hecho lo que se ha podido. Trabajamos bien, se hizo un buen equipo, y hoy con Pier Angely ahí vamos, pero con Carlo Mario, que en paz descanse, trabajamos de la mano, muy bien".

Romeo Gelinec Galindo Inzunza, Regidor del PAS

"Hablar sobre el trabajo que hizo una persona que ya no está en este mundo con nosotros es más complicado, pero hay que decirlo. El trabajo que hizo en su momento Carlo Mario Ortiz Sánchez estuvo bien. En su momento hizo algunas cosas positivas, sobre todo en el tratamiento de la pandemia. En el término de obras, estuvo bien, a secas, no inherente a falta de gestión, sino a falta de dineros y presupuestos."