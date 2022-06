“Vamos a catapultar a otro nivel el sector pesquero”: Flor Emilia Guerra, titular de Pesca de Sinaloa

Sinaloa.- A Flor Emilia Guerra Mena, las posibles críticas negativas sobre su trabajo en la Secretaría de Pesca y Acuacultura la tienen sin cuidado.

Asegura que es misógino pensar que una mujer no puede estar al frente de una actividad que por años fue representada por hombres y nunca avanzó. Sus deberes como secretaria los tiene plasmados con las bases de la Cuarta Transformación y el gobierno de Rubén Rocha Moya. En este sexenio, comparte que buscará catapultar a otro nivel al sector. “Ojalá me pudiera quedar los seis años,” reconoce.

Algunos han señalado cierta falta de empuje de la Secretaría a su cargo. ¿Qué opina?

En el tiempo que llevamos al frente de la Secretaría, creo que hemos hecho mucho más cosas, sobre todo la atención directa al pescador y a los acuacultores en atender sus demandas en tiempo y forma, que la mayoría de las cosas, aquí en el tema de pesca y acuacultura, dependen de lo federal. Nosotros solo somos gestores o el medio para que esas demandas lleguen al nivel federal. Vamos bien, el sector está contento, me siento respaldada por el sector.

El reto está en esta administración, no solo conmigo al frente. Ojalá me pudiera quedar los seis años, pero el reto o los cambios se van a ver al finalizar el sexenio, pero empezamos bien y vamos a continuar con esa relación estrecha con el sector.

Estas críticas, ¿cree que tienen que ver con que se trata de una mujer al frente de Pesca?

Ya debemos de quitarnos esa venda que tenemos en los ojos de hablar de Pesca y Acuacultura y pensar que es una actividad meramente de hombre, porque eso es una expresión machista todavía y misógina.

Pensar que una mujer no puede encabezar una Secretaría que por años, el sector, o de siempre, ese sector se ha manifestado a través de los hombres. No he tenido ninguna crítica del sector, de las personas que realmente practican esta actividad. Yo no me siento ni aludida, ni me quita el sueño el hecho de que algunos críticos puedan estar inconformes con que una mujer esté al frente de la Secretaría. Mira que siempre había estado un hombre, y la pesca nunca avanzó.

¿Cómo ha impulsado el enfoque social para el sector pesquero en Sinaloa?

Empecé con el pie derecho, teniendo una muy buena comunicación con el sector. Arrancando los programas sociales y con total transparencia, honestidad y, sobre todo, en las decisiones que tomemos para los beneficiarios. La base está en primero los pobres y, sobre todo, aquellos que la administración pública en su momento ha relegado. Ahora le estamos dando la oportunidad a las personas que nunca han sido beneficiadas y, sobre todo, aquellos que presentan mayor margen de vulnerabilidad.

¿Qué retos ha encontrado en la importación de otros productos en la región?, como el camarón ecuatoriano

Ahorita no hay una certeza de que realmente sea camarón ecuatoriano, puesto que nada más son fotografías de empaque. Pero ya estamos en alerta. Ya tocamos las puertas para no esperar a que realmente veamos esos cargamentos de este producto y afecte a la economía en Sinaloa y a nivel nacional. Por eso la propuesta que se le hizo al gobernador, la cual aprobó y avaló, las casetas de vigilancia sanitaria en el norte y sur del estado. Eso nos va a dar la precisión de qué es lo que entra y sale del estado de productos acuáticos, congelados y derivados.

Acuacultores han señalado falta de estímulos en los créditos al sector primario y los precios de garantía. ¿Cómo ha trabajado este tema?

El sector acuícola, el tema que los llevó conmigo fue el tema del Tratado de Libre Comercio y el tema de la introducción del camarón ecuatoriano, pero también los temas de los desastres de fenómenos naturales, que a ellos les pega mucho, por el tema de sus granjas.

Efectivamente, no hay precio de garantía en sus productos, no hay un seguro catastrófico, les sale muy caro. Son temas que ya hemos abordado de una manera muy general con el gobernador, para generar una salida y un beneficio para ellos.

¿Qué barreras ha encontrado en la pesca sustentable?

A nivel nacional y aquí en el estado, hace falta que se precise bien la actividad, por eso nosotros estamos impulsando y tocando la puerta a Conapesca. Ya le hicimos el planteamiento para hacer un ordenamiento pesquero, pero no solo ordenar al sector en el tema de qué es lo que pescan, cuántos permisos... Necesitamos ordenarlos en el tema de saber quién pesca, cómo lo pescan, con qué artes de pesca practican la actividad, y regularizarlos en todos los trámites que conlleva desarrollar una actividad sustentable.

Te recomendamos leer:

El Perfil

Flor Emilia Guerra , Secretaria de Pesca y acuacultura

*Nombre completo: Flor Emilia Guerra Mena.

*Lugar de nacimiento: Los Mochis, Sinaloa.

*Trayectoria: Lic. en Comercio Internacional y en Formación Docente nivel medio superior. Candidata a diputada local suplente en el proceso electoral 2016 Dto. 22. Candidata diputada local propietaria, proceso 2018 Dto. 22. Diputada actual con licencia en la LXIII Legislatura.