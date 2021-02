Vamos a luchar por recobrar la dignidad de Sinaloa a nivel nacional: Sergio Torres

Sinaloa.- No hay duda alguna del triunfo de Movimiento Ciudadano en Sinaloa y levantaremos la voz para el presupuesto que nuestra entidad, aseguro Sergio Torres quien aspira a gobernar el estado.

En reunión con medios de comunicación, Sergio Torres estuvo acompañado de Cristhian Palacios, presidente del partido, para presentar a Hugo Enrique Moreno Guzmán para la alcaldía de Escuinapa.

"No estamos solos, vamos con la gente, escuchando sus necesidades y propuestas que se convertirán en programa de gobierno. Los que se unieron para defender intereses de grupos políticos o económicos, o de mandatarios a los que sirven, esos si se están quedando solos, cada día más gente rechaza su alianza tóxica y perversa o bien el servilismo a un gobierno federal que no sabe o no quiere apoyar a la ciudadanía".

Agregó que son 5 mil millones de presupuesto que el gobierno federal ha quitado a los sinaloenses, sin que los senadores, diputados federales y presidentes municipales ni de Morena como tampoco del PRI hayan alzado la voz en contra.

Acompañado de Martín Heredia, aspirante a la presidencia municipal de Mazatlán, y Francisco Castillo, quien busca ser diputado local, Sergio Torres aseguró que está difícil parar el triunfo de Movimiento Ciudadano, porque la gente está decidida.

