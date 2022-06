Van 21 mil 700 niños de 5 a 11 años en la primera etapa de vacinación Covid en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Al informar que 21 mil 700 niños en edades de 5 a 11 años se vacunaron en el primer día de la aplicación del biológico de Pfizer, y la próxima semana se va a establecer un centro de vacunación para niños con discapacidades y con condición diferente, informó el secretario de Salud, Cuitláhuac González Guzmán.

La directora del área de Oncología del Hospital Pediátrico de Sinaloa, Obdilia Gutiérrez Guzmán comunicó que solamente podrán recibir la dosis aquellos pacientes con cáncer de acuerdo a la etapa del tratamiento y las condiciones físicas.

Ambos funcionarios de salud puntualizaron que las niñas, niños y adolescentes que presenten defensas bajas en su organismo, no se aplicará la vacuna, pero después de mejorar su estado de salud, estarán en condiciones de recibir la dosis.

Gutiérrez Guzmán comentó que en forma general no existe ninguna restricción para recibir la dosis, pero de manera particular se les dice quien de los pacientes podrán acudir y aquellos que todavía no, al centro de vacunación en esta primera etapa.