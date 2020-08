Van 300 animales rescatados por el Zoologico de Culiacán en esta pandemia

Sinaloa.- Alrededor de 300 animales de diversas especies, producto de rescates propios o decomisos por parte de Semarnat y Profepa han sido puestos bajo cuidado del Zoológico de Culiacán lo que ha elevado el costo operativo y de mantenimiento de estos espacios sin ninguna remuneración extra por parte de estas autoridades federales.

El presidente de la Asociación de Zoológicos y Criaderos y Acuarios de México, Ernesto Zazueta Zazueta, explicó que algunos son animalitos que fueron abandonados por sus dueños al no poderlos mantener en esta crisis derivada de la pandemia, y otros luego de ser decomisados del tráfico o posesión ilegal, o por razones de abandono y/o maltrato.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Explicó que en México no existen los santuarios o centros de rescate animal por parte del gobierno, como lo mencionan pseudoanimalistas, y llevarlos al extranjero sería costoso y arriesgado porque muchos de ellos presentan problemas de salud por lo que las autoridades federales los ponen bajo el cuidado de los zoológicos, pero no se les da ningún tipo de apoyo económico para la manutención de estos.

“Entonces es muy importante la labor de nosotros en este tema de rescate, de rehabilitación, ya que la autoridad correspondiente no tiene recursos, y no responden y nosotros no vamos a esperar que un animal se muera, entonces tenemos que tomar acciones inmediatas en la rehabilitación de ellos”, sostuvo.

Detalló que la mayoría de las especies rescatadas en Culiacán han sido un tigre, águilas rapaces, halcones, mapaches, venados de cola blanca, tlacuaches, boas, iguanas, coatíes, loros y guacamayas, pero en otros zoológicos afiliados a AZCARM se han llevado a resguardo pecaríes de collar, leones, jaguares, mono sarahuato y monos araña.

El presidente del organismo precisó que muchos de ellos no se pueden volver a reinsertar a su medio ambiente ya que vienen en estado vulnerable, heridos, mala condición física o recién nacidos que a falta de sus madres requieren cuidados.

“A diferencia de organizaciones que se dicen animalistas nosotros no pedimos donaciones, pero si queremos que la gente, niños y adultos, sepan que visitándonos no sólo contribuyen a conservar especies en peligro de extinción sino a rescatar a miles de animales violentados”, concluyó Zazueta Zazueta.