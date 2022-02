Van deoquis a la farmacia del Hospital Pediátrico de Sinaloa ¡no hay nada de medicamento!

Culiacán, Sinaloa.- Cada vez que le dan las recetas de 6 mil y hasta 13 pesos, siente rabia, coraje e impotencia. De la preocupación hasta siente molestias en el estómago, comentó Eduardo Eras, padre de un niño internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa.

El gran deseo de este padre es sacar aliviado entre sus brazos a su pequeño Angel Gerardo quien se encuentra internado en este hospital desde del 1 de noviembre del año pasado, ya le urge llevarlo con su gemelo para que juntos rían, jueguen, lloren y empiecen a hacer travesuras.

Angel y su gemelo fueron prematuros, por fortuna el otro niño está en casa, Ángel sufrió un problema en el intestino y otras complicaciones y para cubrir los medicamentos su familia ya ha gastado de entre 600 a 700 mil pesos, ya se quedaron sin nada, no hay de donde tener más recursos.

Eduardo se la pasa día y noche entrando y saliendo de este hospital, duerme en una camioneta y hay días que al no tener un peso en la bolsa no podría comer, pero gracias al buen corazón de las personas que llevan a donar alimentos no se acuesta con el estómago vacío.

Este padre de familia pide al gobernador Rubén Rocha Moya que de forma urgente surtan la farmacia con el recurso que destinó.

Desde el miércoles el director del Hospital le dijo que ya había medicamentos en la farmacia del Hospital pero al acudir con las recetas se encontró con que no había nada, ayer volvió a ir y hoy también y nada.

Eduardo no tiene recursos para el medicamento de su hijos y otros insumos que requiere su hijo por esta razón desesperado acudió este día a manifestarse al Palacio de Gobierno a pedirle al gobernador Rubén Rocha Moya que acelere la compra de medicamentos. Quien guste apoyar para que pueda surtir las recetas puede hablar al 6671381225 o depositar a la cuenta 4169160700787873 de Bancoppel.