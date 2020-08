Vecinos de Costa Rica protesta y exigen apoyos fuera del Congreso de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Habitantes de la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán, se manifiestan en Congreso del Estado de Sinaloa para exigir apoyos que desde hace tiempo han solicitado y hasta el momento siguen sin recibir respuesta.

Las familias precaristas aseguran que no quieren que se les de nada pues están dispuestos a dar lo que corresponde lo único que quieren es el apoyo y disposición de las autoridades para poder tener un hogar.

Alfredo Juárez, representante de las personas afectadas comentó que en varias ocasiones han solicitado a las autoridades que se les de una solución pues son muchas familias las que están en dicha situación lamentable.

Con pancartas acudieron en camiones al congreso del estado porque están desesperados y ya no saben que hacer para que los volteen a ver y les apoyen.

"Seguimos insistiendo ya no venimos a pedir si no que ya es un reclamo social ellos tienen que echarle muchas ganas ya se chuparon casi dos años como congreso y hasta hoy estas familias de escasos recursos no tienen una respuesta favorable", expresó.

Son alrededor de mil familias las que están en dicha situación por lo que esperan tener una certeza de que los apoyaran.

Aseguró que las autoridades les han dicho que se buscaran recursos pero que no les solucionan nada solo para que se calmen pero los tienen en incertidumbre.