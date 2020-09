Vecinos de Costa del Sol piden al Ayuntamiento de Culiacán cumplir con la recolección de basura

Culiacán Sinaloa.-Inundadas de basura están las banquetas de algunas calles del fraccionamiento Costa del Sol ya que tienen dos semanas que el camión recolector no llega a la parte del fondo, denunciaron algunos vecinos.

De acuerdo a los afectados ya no soportan la peste que sale de las bolsas y hay muchas moscas por lo que el problema ya es una cuestión de salud pública.

Algunos denunciantes explicaron que la excusa que les han dado para no llevarse la basura de este lugar es que esa parte del fraccionamiento no ha sido entregada a la comuna. “Antes no ocurría esto, tengo tres años viviendo aquí y es la primera vez que nos pasa esto “comentó María Guadalupe.

Los afectados piden a las autoridades del Ayuntamiento que recojan la basura, ellos compraron una vivienda en este lugar para tener una mejor calidad de vida y en la actualidad no la tienen por el mal olor de la basura acumulada y las moscas. Este fraccionamiento se ubica en la zona sur de la ciudad cerca de El Ranchito.