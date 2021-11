Vecinos de Horizontes exigen a Japac solución a fuga de agua potable en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Luego de tener complicaciones por constantes fugas de agua potable en el Fraccionamiento Horizontes, al Norponiente de la ciudad de Culiacán, vecinos exigen a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac), una solución definitiva a dicha problemática.

De acuerdo con los vecinos, el problema ya es de años, pues consideran que se tiene que hacer una revisión total del sistema de tubería y alcantarillado, pues periódicamente se presentan fugas de agua, además de mala calidad en el servicio, ya que el agua que sale en sus hogares sale lodosa y con mala calidad para ciertas necesidades del hogar.

El problema se ubica sobre la calles Presagio y a pesar de las constantes denuncias las autoridades no han dado fin al problema, la fuga sigue corriendo por toda la calle además de persistir el problema de aguas turbias en el servicio público municipal.

"Ahorita ya no sabemos a que se deba este conflicto, si son tuberías ya muy viejas o no, pero este problema sigue y al reportar nos dicen que ya es el reporte de un día antes o que no hay, se echan la bolita y ahorita ya no sabemos ni a quien dirigirnos", señaló Adela vecina del sector.

Los afectados señalaron que ya tienen 15 dias batallando con el conflicto de la fuga, que al inició se decía que era una fuga de banqueta pero el agua brota de la calle y seguimos esperando que vengan a solucionar, situación que les preocupa a que sea un problema interno grave y puedan colapsar las tuberías que dan el servicio del agua potable.