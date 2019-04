Vecinos de Las Flores denuncian que dejaron una obra a medias

Culiacán, Sinaloa.- Ante la pavimentación inconclusa de la calle Juan M. Zambada, de la colonia Infonavit las Flores, habitantes manifestaron su inconformidad, ya que son testigos de múltiples irregularidades por la obra que quedó a medias.

Ya son alrededor de tres meses que los habitantes están pasando por esta problemática, que les ha preocupado por la seguridad de ellos y de sus hijos.

Falta de topes y señalamientos, son unas de las quejas que manifiestan los vecinos de la colonia.

Es por el bulevar Juan M. Zambada donde se inició la reparación de la carretera pero solo les encarpetaron en un carril y el espacio quedó con inclinación hacia las casas, por lo que temen que en tiempo de lluvias, el agua se meta a sus viviendas.

Sara Moraila, vecina de la colonia, mencionó que durante la obra escarbaron, rompieron tuberías e hicieron lo que se les dio la gana y que no les dejaron en buenas condiciones el bulevar.

Dijo que se acercó con el ingeniero de la obra y le comentó que ellos ya no podían hacer nada, pues la obra estaba parada y mientras no tengan indicaciones, no seguirán.

Aseguró que es un peligro salir a la calle, pues los vehículos pasan a toda velocidad y ponen en riesgo la vida de todos.

Riesgo

“Los niños y jóvenes que cruzan la calle por aquí para ir a sus escuelas, tienen que subirse a las vías del tren para evitar ser arrollados por un carro, pero también corren el riesgo por el tren, ya que pasa a alta velocidad, sin dar tiempo de nada” señaló Sara.

Ante esto, ya se han ocasionado problemas de tránsito y hasta accidentes en donde se han atropellado personas, y los habitantes temen que un día de estos sean sus hijos los que corran el riesgo de ser víctimas de los automovilistas irresponsables que pasan a toda velocidad.

Los vecinos indicaron que ya se han acercado a las autoridades para manifestar sus preocupaciones, pero hasta el momento no hay una respuesta de solución al caos, por lo que cada día se enfrentan a distintos conflictos por la carretera.

Es por esto que hacen el llamado para que les pongan señalamientos o terminen la obra, pues no pueden estar corriendo el riesgo de tener un accidente.