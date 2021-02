Vecinos de San Isidro sufren asaltos y falta de alumbrado en Culiacán

Sinaloa.- Son muchas lámparas las que no sirven en los accesos y en el fraccionamiento Lomas de San Isidro en Culiacán, en el área de los departamentos, explicaron personas afectadas. Esto favorece a que se den robos y asaltos, lo que les provoca temor salir en la tarde y cuando ya está a oscuras.

Por la calle Volcán de Tequila hay ocasiones en las que prenden algunas lámparas, pero casi siempre la mayor parte no funcionan, dijo un vecino. Aquí hay algunas personas a las que les da miedo salir cuando oscurece.

Los que tienen la necesidad de llegar a pie por la calle Cruz Gálvez también tienen que recorrer tramos a oscuras pese a que es un sector peligroso donde de forma constante se dan asaltos.

Algunos de los delincuentes se trasladan en motocicletas, otros lo hacen a pie y en carros, al amenazar algunos sacan armas de fuego o blancas. En meses pasados también andaba una pareja.

En las paradas de camiones es donde con mayor frecuencia los delincuentes quitan celulares, carteras y motocicletas sin que las autoridades hagan algo para evitarlo.

Víctimas

“Hace poco le quitaron la moto a un chavalo, también a varios los han asaltado”, detalló un habitante. En este sector muchos vendedores han sido víctimas de los delincuentes. Por el bulevar Cumbres Mayores, Haciendas del Valle y del bulevar Jiquilpan no funcionan las lámparas lo que pone en peligro a muchas personas que por necesidad tienen que caminar hasta el bulevar Los Ganaderos para abordar el camión, allí los asaltantes le quitan lo poco que llevan a algunas personas, en meses pasados agredieron con un cuchillo a un muchacho que no llevaba dinero, explicó Ramón ‘N’. un habitante del sector.

Ya se han hecho denuncias al Ayuntamiento de que las lámparas no sirven, pero no han atendido los reportes, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal también conocen el problema pero no hacen nada. Por el bulevar Cerro de las Mitras es por donde también se han registrado muchos asaltos.

Incidencia

En San Isidro el mes pasado se realizaron 23 llamadas de auxilio al número de emergencias 911, nueve fueron para denunciar el robo de vehículo y 10 por violencia familiar.

En este sector, el 17 de enero, se registró una persecución de policías contra hombres armados que fueron detectados en una de las calles.

Los presuntos delincuentes portaban armas de alto calibre, así como chalecos tácticos, tras la huida alrededor de cinco vehículos de vecinos del lugar quedaron dañados, al final los delincuentes lograron escapar.

El 11 de febrero pasado un hombre fue baleado cuando circulaba en su motocicleta por el andador Bwllota, se dijo que se trató de un intento de despojarlo de la unidad.