Vecinos de Tepuche, Culiacán, viven con miedo por recientes balaceras

Sinaloa.- Habitantes de algunos poblados de la sindicatura de Tepuche, del municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa, dijeron sentir temor por la situación de violencia que está pasando y en la cual quedó en medio la gente inocente y que nada tiene que ver con las actividades ilícitas.

Algunas personas que hablaron con este medio de comunicación, dijeron que cuando tienen que trasladarse a la ciudad de Culiacán (ya que Tepuche se encuentra en una zona rural al norte del municipio) lo hacen con temor y tratan de circular por la carretera solo de día.

Ellos aseguran tener miedo con las autoridades, porque con el objetivo de dar con los delincuentes llegan algunas casas en donde viven personas, que no tiene nada que ver con los hechos violentos, y las revisan, el miedo es porque ahora con el equipamiento que tienen los grupos criminales no saben cuándo son autoridades y cuando no.

Los pobladores también tienen pavor de quedar en medio de una balacera.

Los inconformes indicaron que a pesar de estar sufriendo por lo de la pandemia y la escasez de alimentos, ahora tienen que vivir con miedo.

Piden a las autoridades que acudan a las rancherías a llevarles despensas porque los han dejado solos.

Al momento los patrullajes de las autoridades de los tres niveles de gobierno no han dado reducido la violencia que ocurre en la zona rural de Culiacán.

Muestra de ello es el hecho ocurrido esta mañana, cuando un convoy de militares y policías regresaba de Tepuche se toparon con al menos dos vehículos donde trasladaban dos cadáveres.

