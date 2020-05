Vecinos de Tepuche sin saber porqué se quedaron apoyos federales

Sinaloa.- A vecinos de la sindicatura de Tepuche les han cancelado los programas del Bienestar sin darles una explicación al respecto.

Han dejado fuera a personas con discapacidad y a otras que tienen enfermedades que les impide valerse por sí mismos.

Los encargados de los programas federales en la zona no les informan a los pobladores si salieron beneficiados o no y algunos salieron pero al no enterarse e ir a cobrarlos los dieron de baja, dejándolos en el desamparo total económico sobre todo en esta pandemia.

También hubo personas que solicitaron los apoyos de 6 mil pesos pero nunca llegaron y algunos que solicitaron los apoyos de crédito al programa fueron dados de baja sin darles el motivo.

Algunos afectados que hablaron a este medio de comunicación solicitan al delegado Jaime Montes que resuelva esta problemática.

En este tema el luchador social Oscar Loza indicó que ya le ha mandado mensaje al delegado federal de programas federales para que tomara cartas en el asunto pero no ha habido respuesta.

