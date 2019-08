Vecinos de Valle Alto detienen construcción en fraccionamiento

Sinaloa.- Debido a que no contaban con permiso por parte del Ayuntamiento de Culiacán, ayer suspendieron las obras de construcción en el sector Valle Alto.

Luego de que los habitantes de la zona realizaron una manifestación para exigir que se realizara un estudio de vulnerabilidad de riesgo, personal de Inspección y Vigilancia del Gobierno municipal acudió al hecho para analizar la situación que se presentaba.

Los vecinos expusieron el problema al inspector, para después realizar un recorrido por la construcción donde se encontraban trabajando dos máquinas.

Uno de los vecinos caminó hasta donde se encontraban trabajando y se paró frente a una de las máquinas para impedirle el paso. El inspector se acercó para abordar a los trabajadores que conducían dicha maquinaria.

Solicitan permisos

El inspector solicitó el permiso a los trabajadores, por lo que acudieron a una persona que en ese momento se encontraba de encargada, ya que el arquitecto no se encontraba presente en el lugar.

El constructor entregó un documento, pero solo era una prórroga, por lo que el inspector procedió a suspender la construcción hasta que los encargados del proyecto presenten el permiso.

El funcionario comentó que la constructora contaba con un permiso por determinados metros, pero no sabe si el permiso estaba desfasado. “Se va a suspender. Voy a dejar un citatorio para que nos presenten toda la documentación desde el principio: estudio impacto ambiental, los planes, lo autorizado. Si no me lo presentan para mañana (hoy), no van a trabajar hasta que nos presenten todo”.

Detalló que, de no contar con la autorización, la constructora tendrá que pagar una multa por falla de documento; en ese momento dijo desconocer a cuánto podría ascender la multa.

Por su parte, los vecinos del sector comentaron que, en caso de que más adelanten continúen con las obras, realizarán acciones jurídicas, ya que es un sector que se inunda y tienen que presentar un dictamen de vulnerabilidad de riesgo.

“Esta obra no puede continuar porque pone en riesgo a todo el sector, cuando llueve el agua se estanca ahí; entonces, pues ya se está poniendo en riesgo a los habitantes del sector, que quizá no nos inundemos o nos limite el paso”, expresó Ricardo Ramírez, integrante del Consejo Intervecinal del sector.