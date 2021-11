Vecinos de Valle del Agua buscan impedir invasión de áreas verdes en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Vecinos del fraccionamiento Valle del Agua ubicado en el sector nor-oriente de la ciudad de Culiacán, se quejan de que unos particulares estén invadiendo terrenos que son áreas verdes y hacen el llamado a que actuen rápido las autoridades municipales para impedir este despojo a la comunidad.

Los vecinos se han incorformado por el actuar de estas personas que solo buscan aprovecharse de un vacio legal que dejó una constructora y están acaparando algunos lotes, sin justificar la propiedad y quien les dio permiso para invadir en esa zona.

“Hubo uno plática con unas personas que supuestamente mandaba un banco, nos opusimos y quedaron de iban a respetar; tenemos solo la palabra de este abogado pero la verdad no confiamos, me quedan muchas dudas. Se puede decir que son unos aprovechados; como saben de que la constructora no entregó (documentación), estos abusones se están apoderando de las cosas”, dijo Marcela Félix, vecina de Valle del Agua.

Vecinos de Valle del Agua buscan impedir invasión en Culiacán | Ftoo: Debate

Señaló que el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro debe intervenir, para que se respeten esos terrenos que se destinaron como espacio de esparcimiento para los niños y jóvenes.

Leer más: Kilométricas filas de jóvenes en el Cuartel Militar para vacunarse contra Covid-19 en Culiacán

Indicó que los vecinos de dicho fraccionamiento no están dispuestos a permitir que se apoderen estos particulares de los terrenos que no les pertenecen.