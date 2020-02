Vecinos de Villa Juárez exigen justicia para el joven Luis Ángel

Culiacán, Sinaloa.- Luis Ángel, vecino de la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, a decir de familiares y amigos, está luchando por su vida en un costoso hospital privado.

Ahí fue llevado con la esperanza de que le salvaran la vida luego de recibir un balazo que le atravesó el pecho. Y tanto su papá, como decenas de conocidos, aseguraron que fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional los culpables de la agresión, sin embargo altos mandos dijeron que sus efectivos no fueron los responsables.

Lo que pasó

Cansados de que los traten como delincuentes, vecinos de Villa Juárez fueron a protestar afuera de las instalaciones de la Novena Zona Militar para exigir justicia para el joven jornalero.

A decir de los presentes, la madrugada del domingo, cuando Luis Ángel convivía con un grupo de jóvenes, un convoy de militares de pronto le comenzó a disparar al ver que se retiraba. Uno de los proyectiles lo tiró al suelo y después, aseguraron, fue subido a una patrulla militar y retirado, sin importar que se fuera desangrando.

"Luis Ángel no está solo, exigimos justicia". Foto: José Betanzos / El Debate

El papá del navolatense fue por él y tras ubicar las unidades llamadas ‘rápidas’, vio a su hijo malherido; al solicitar que se lo entregaran, presuntamente se le dijo que se había caído de una moto, pero finalmente se lo dieron.

Posteriormente lo movieron a un hospital y después a otro porque lo que importaba era que no falleciera. Desde esa fecha, el vecino de Villa Juárez está postrado en una cama del nosocomio ubicado en sector Country Álamos.

Alzan la voz.

“Luis Ángel no está solo, exigimos justicia”, se leía en una pancarta color blanco y otras en tono verde fosforescente, pues es la manera con la que los amigos del joven se manifestaron ayer afuera de la Novena Zona Militar.

Elementos de la Sedena dialogan con los manifestantes. Foto: José Betanzos / El Debate

Decían estar hartos de los abusos de autoridad por parte de los militares. Niños, jóvenes y adultos, algunos vestidos con uniforme escolar, se dieron cita para expresar su sentir y con impotencia gritaban “¡justicia!”.

Los altos mandos, entre ellos Maximiliano Cruz, comandante de la Novena Zona Militar, salió a aclarar que personal de la Sedena no había participado en la agresión. “¿Me estás amenazando?”, le cuestionó a un manifestante, quien solo trató de decirle que vendría más gente de Villa Juárez, pero solo a apoyar en la protesta.

La deuda

“Me lo balancearon los soldados, oiga”, fue lo que dijo Carlos Rodríguez, papá de Luis Ángel, sin quitar el dedo en el renglón que ellos habían sido, “pues quién más fue”, recalcó. Declaró dijo su hijo aún tiene una esquirla en su cuerpo.

Militares observan la protesta desde dentro de las instalaciones. Foto: José Betanzos / El Debate

Dijo además que hasta ayer no acompletaba el dinero para pagar el hospital, cuya deuda era ya de unos 200 mil pesos. Y pese a que está reaccionando, desde anoche pensaron en sacarlo del nosocomio por no tener ya los recursos para que siga ahí internado, y que a duras penas, con apoyo de todo el pueblo de Villa Juárez, es como se pagó cierta cantidad de dinero, la cual no fue suficiente.

Es por eso que ya levantaron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que lance una recomendación a la Sedena, y por medio de este conducto resuelvan la situación.

Instancias de gobierno sesionan para tratar el caso de Luis Ángel

La Coordinación Territorial Estatal Sinaloa, en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, sesionó de manera extraordinaria para tomar acciones con relación al estado de salud de Luis Ángel N., por haber recibido una agresión con arma de fuego.

Los integrantes de las instancias de los tres órdenes de gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, quienes conforman esta Coordinación Territorial, se reunieron para conocer de los sucesos registrados el día 23 de febrero del 2020, en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato, y atender cada uno desde el ámbito de sus competencias.

Asimismo, que los familiares y población sinaloense en general tengan la seguridad de que se adoptarán las acciones legales en contra de quien o quienes resulten responsables conforme a derecho, y garantizar la transparencia y actuación de las instancias gubernamentales que están para velar la paz y tranquilidad de la población.

Las autoridades que integran la Coordinación reiteran el compromiso de que la autoridad ministerial correspondiente esclarezca los hechos. Por último se menciona que ya se acompaña a la familia con gastos médicos, atención hospitalaria y asesoría jurídica.