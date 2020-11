Vecinos de la Alameda temen que le quiten un área verde, Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Vecinos de la Colonia Alameda temen que les quiten un área verde para hacerlo estacionamiento para una conocida tienda de conveniencia, ante la situación se manifestaron esta mañana para exigir una respuesta.

Los colonos aseguraron que no van a permitir que los dejen sin esa indispensable área ya que es uno de los pulmones de la zona. Delfina Gaxiola manifestó que ellos se han encargado de mantener las áreas en buen estado ya que las autoridades no se preocupan por atender las necesidades de la Colonia.

Aún no se les ha notificado que sucederá, y por ello los vecinos pidieron a las autoridades que les expliquen qué ocurrirá con el área.

Pese a que el encargado del área de servicios públicos, Rodolfo Audelo Avilés aclaró que lo que se está planeando en conjunto con la famosa marca comercial es reforestar el área e instalar juegos los vecinos señalaron que ya cuentan con dos áreas con juegos los cuales han solicitado dar mantenimiento en varias ocasiones pero no los han atendido.

Si quieren reforestar y traer juegos porque no nos ayudan a dar mantenimiento los otros parques que tenemos que si son para juegos, no quieren venir a poner más juegos aquí para que después no nos ayuden a dar mantenimiento