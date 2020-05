Vecinos del Bicentenario, Culiacán, necesitan despensas y medicamentos

Sinaloa.- En la colonia Bicentenario y su ampliación, el 50 por ciento de la población no tiene comida suficiente, por eso es urgente que los Gobiernos lleven despensas, detalló el líder Sixto Soto. A este lugar han sido ciudadanos los que han apoyado, pero falta ayuda alimentaria.

Hay mucha población de adultos mayores y niños que están enfermos y requieren algún tipo de atención médica y que se sanitice el lugar.

De acuerdo con el líder social, este es uno de los primero sectores adonde deben llegar las despensas del Ayuntamiento de Culiacán.

En esta colonia, ubicada a un costado del basurón municipal, hay mucha gente sin trabajo. La mayoría habita en humildes viviendas. En la actualidad no tienen acceso a la salud, y el alimento ya escasea en muchos hogares.

Muchos viven de la pepena, pero ahorita no tienen en donde vender, así que están en el desamparo, por eso urgen que volteen a verlos.

Carencias

Con dolor, y aunque a sus nietos no les gusta, Laura Elena Bastidas, habitante de la colonia El Bicentenario, tiene que dividir un huevo en dos para alimentarlos. Un mes atrás sobrevivían de lo que ganaba de paquetera en una conocida tienda comercial, pero le dieron algunos días.

A su hijo, ayudante de peón de albañil, lo dieron de baja hace tres semanas sin goce de sueldo, y en la actualidad la están pasando muy mal.

En su casa viven ella, su hijo, una hermana y cinco nietos, de 3, 7, 9, 11 y 13 años de edad. Comen sopita y frijol que les han donado personas de buen corazón , pero no alcanza.

En días pasados, Sixto Soto le llevó una despensa a ella y otra a su hermana. Iban bien surtidas, llevaban comida para los niños, y con eso la pasaron algunos días, pero de nuevo la comida en su mesa empezó a escasear. El huevo en la tienda cuesta 3.50 pesos, lo que considera un lujo.

Ella es de edad avanzada, tiene lastimada una mano, y ahorita depende totalmente de las donaciones. En su caso ruega por que la apoyen con huevo y leche para sus nietos.

Pide a las autoridades que no los abandonen. Dijo que en días pasados pasaron los del Ayuntamiento. Le dijeron que no saliera de su casa, y que hasta allí le llevarían una despensa, y la está esperando. Tiene la esperanza de que sí le lleguen apoyos, porque de otra manera no sabe cómo sobrevivirá.

“No sé qué hacer. Debo dos recibos de agua, y tengo temor de que me la corten”.

Quien desee apoyarla con alimentos, puede marcarle al teléfono 6677851164.