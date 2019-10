Vecinos del Humaya exigen un colector pluvial bien hecho

Sinaloa.- Que realicen un proyecto que dure muchos años y sea una solución definitiva a las inundaciones, exigieron ayer vecinos y locatarios del mercado Humaya.

Los inconformes hicieron un plantón la mañana de ayer a un lado del mercado por el retraso que lleva el colector pluvial y porque el proyecto, según dijeron, no se está realizando de una forma que vaya a terminar con las inundaciones.

Octavio Cervantes, líder de los locatarios, llamó al Gobierno estatal para que se acerquen a ellos porque desean plantearle la inquietud de que no quieren que el colector sea conectado con el canalito que cruza unos metros más adelante porque el mismo lleva mucha agua, lo que provocaría que el agua se regrese y les ocasione inundaciones no cada cinco años, como viene ocurriendo, sino cada año.

Afectaciones

Octavio Cervantes aseguró que los 90 locatarios y los 300 vecinos de un sector del Humaya están cansados de perder cada año todas sus pertenencias. Temen que algún día alguno de sus familiares o trabajadores puedan perder la vida por las inundaciones.

Clara Delia Cabrera, presidenta de colonos, también pidió al Gobierno estatal que las constructoras sigan con el proyecto original, porque se han percatado de que se le están haciendo modificaciones. “El hoyo del canal está muy grande, pero la cama de tendidos está muy chica, por lo que creemos que no será suficiente para evitar inundaciones”, comentó Marielos Beltrán, integrante del comité de vecinos.

Algunos inconformes expresaron ya no querer sufrir inundaciones, porque cuando pierden todas sus pertenencias siempre les llevan migajas; y el año pasado, tras el paso de la tormenta 19-E, no los apoyaron con nada.

Otros habitantes señalaron que la primera etapa de la construcción de este colector pluvial inició el 7 de mayo, y les dijeron que terminaría el 7 de noviembre, pero esto no va a ocurrir porque ya les dijeron que se tardarían más.

Ahora la maquinaria y trabajadores empezaron a avanzar en la segunda etapa y no quieren que les dejen tramos empezados. También se denunció que por el andador Vía Láctea no se han iniciado los trabajos del colector porque una vecina se apropió de una macetera que está en el área común y no quiere que la quiten, se dice muy influyente, por lo que está deteniendo la obra.

A favor

En contraparte, el locatario Armando Márquez dijo no tener ningún problema con la forma en la que se está realizando el proyecto y que confía en que quienes lo están haciendo son expertos en el tema. Por el contrario, señaló que esta obra les traerá muchos beneficios en un futuro. Se dijo agradecido porque cada vez que ha sufrido inundaciones el Gobierno lo ha apoyado.