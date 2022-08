Vecinos del Infonavit Humaya, en Culiacán, tienen casi 24 horas sin luz

Sinaloa.- Habitantes del Infonavit Humaya, en Culiacán, tienen casi 24 horas sin energía eléctrica a causa de un apagón registrado la mañana del sábado, y aunque ya se han hecho reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) esta no ha solucionado el problema.

La señora Guzmán, una de las perjudicadas por la falta de energía eléctrica, lamentó que la paraestatal haga caso omiso a los reportes que desde las 11:00 horas de ayer comenzaron a hacer los vecinos de ese sector.

La denunciante dijo que la falta del servicio se localiza en el área de Hermanos Flores Magón y bulevar Enrique Sánchez Cabrera, donde las familias y comercio han sufrido la falta de luz.

"Desde las once de la mañana del sábado estamos sin luz. Ya reportamos el problema a la comisión (Federal de Electricidad) y no nos hacen caso. Los refrigeradores ya se están deshielando y no podemos dormir por el calorón", expresó.

En la CFE, dijo, ahora le piden que recoja el número de servicios de las viviendas que están siendo afectadas por el apagón.