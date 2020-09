Vecinos denuncian fuga de agua dentro de primaria en Culiacán, Sinaloa

Culiacán.- Vecinos de la colonia Nuevo Culiacán, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, se quejan de una fuga de agua que se encuentra dentro de la escuela primaria Insurgentes debido a que ya son semanas las que tiene así y el agua está corriendo por todo la zona.

Al visitar el lugar se pudo observar como un tubo que sale de las instalaciones internas de la escuela es el que arroja el agua que ya se extendió varias cuadras pues no deja de correr.

Ricardo, uno de los vecinos de la colonia manifestó que ya se habían hecho varios reportes a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac) y que cuando por fin acudieron a atender la denuncia no pudieron hacer nada ya que la fuga es por dentro de la escuela primaria y no cuentan con permiso para meterse además de que no les corresponde.

El agua que sale de la tubería se ve limpia pero con la basura que hay en la calle se empiezan a hacer charcos con moluscos pegados en el piso.

Además de que los vecinos expresaron que el pavimento ya está empezando a verse afectado con el agua estancada por las calles pues son varias las cuadras a las que ha llegado el agua de la fuga.

“Más de ocho días que tiene la fuga ya, es un tiradero de agua por toda la cuadra y sigue tirándose el agua y la japac que no puede hacer nada porque esta adentro de la escuela”.