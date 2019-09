Vecinos exigen solución a fallas en fraccionamiento Punta Azul

Sinaloa.- Vecinos de un fraccionamiento Punta Azul ubicado al surponiente de la ciudad, en el sector Barrancos, exigen solución a los constantes problemas que se les presentan con los servicios públicos que reciben.

Lo que más les preocupa es un socavón que se formó en el área de juegos, ya que el piso se hundió y un pedazo del concreto está hundido, situación que les preocupa porque sus hijos corren riesgo de un accidente.

Los vecinos comentaron que la constructora es la responsable de las deficiencias y debe responder por ello, pues las solicitudes de las reparaciones ya se han realizado en varias ocasiones.

Fidelia del Sic expresó que el parque es el área en donde los niños deberían jugar libremente, sin embargo, debido al socavón no tienen en dónde jugar, ya que corren el riesgo de que suceda algún accidente. Lamentó que no sea seguro que sus hijos estén en el lugar.

El socavón inició levantando el piso, para después terminar en el hoyo que está. Cada vez que llueve se habré más el socavón.

Deficiencias

Por su parte, otro de los vecinos indicó que su casa se encuentra con varias fisuras desde hace un año que con el tiempo se han agrandando y que, pese a que se reportó a la constructora, no se ha resuelto.

“Se reportó, pero nadie fue a visitarnos. Para ser una casa nueva, no debería de suceder esa situación. Algún defecto debe de suceder, eso debe de ser algo de la construcción”.

Los colonos aseguraron que otras de las afectaciones que se están generando son las fallas en las tuberías, lo que consideran que está relacionado con el socavón del parque, por lo que temen que sus hogares lleguen al extremo de estar en esas condiciones y se hundan.

“Hay humedad en las casas y las tuberías están tapadas. Desde hace rato se reportó a la constructora y nos sigue dando largas y largas, pero no resuelven, así que nosotros tenemos que hacerlo”.

No solo se presentan problemas de infraestructura y tuberías, sino que el alumbrado también muestra deficiencias en el fraccionamiento debido a que la mayoría de las lámparas no funcionan.

Los habitantes expresaron que esta situación los tiene inconformes debido a que apenas hace dos años les entregaron las casas y deberían de estar en buenas condiciones; sin embargo, tienen problemas de todo tipo.

Ante esta situación, se acercaron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Sinaloa, la cual emitió un comunicado a la constructora, sin embargo, la esta hizo caso omiso al llamado.

Indicaron que el fraccionamiento aún no es entregado al Ayuntamiento, por lo que no tienen adonde más acudir para exigir que se le solucionen los problemas, ya que aún no pasa el tiempo de garantía; sin embargo, se encuentran desesperados ya que no saben adonde más acudir.

“Además de que no responden a los llamados que nosotros les hacemos, están construyendo más casas y no queremos que más personas caigan en esta farsa”, aseveró Liliana Sánchez.