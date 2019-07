Vecinos paran trabajos del Desarrollo Urbano Tres Ríos

Culiacán, Sinaloa.- Vecinos de las colonias Juntas del Humaya y Flores Magón impidieron que trabajadores con una máquina retroexcavadora iniciaran la destrucción de un bordo de tierra que ha protegido por años las viviendas de los desbordamientos del río Culiacán.

Los inconformes llegaron antes de que los trabajadores y se apostaron en el lugar en donde habían marcado con estacas para iniciar con los trabajos, y les dijeron que no les iban a permitir avanzar hasta que directivos del Desarrollo Urbano Tres Ríos les expliquen de forma gráfica qué proyecto van a realizar. Además, exigieron que alguien les firmen una responsiva de que se harán cargo de los daños que les pueda provocar el río en caso de desbordarse.

El trabajo que pretende realizar el Desarrollo Urbano Tres Ríos es ensanchar el cauce hacia el lado de estas colonias.

Con el retiro del bordo de tierra, las viviendas quedarán a tan solo 20 metros del agua, lo que es muy peligroso.

Inconformidad

Yesela Osuna, una de las inconformes, criticó que el Desarrollo Urbano Tres Ríos esté construyendo un talud para proteger la zona del Congreso del Estado, pero con este proyecto están desviando el cauce y le echarán el agua a su sector.

Llamó a las autoridades estatales, municipales y de Conagua a que realicen acciones para que les den la certeza de que no se realizará una obra que los condene a estarse inundando con cualquier lluvia.

En días pasados, al lugar acudió el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, pero no les resolvió nada —afirmaron—, solo caminó por la parte de la colonia en donde se pretende quitar el bordo, pero la visita no llevó soluciones. Además, el primer edil les informó que era un trabajo de dragado, cuando no es así.

En días pasados, los habitantes se manifestaron en la presa derivadora para expresar de forma pública su inconformidad contra los trabajos que se están haciendo en el cauce del río y con lo cual se está tapando una de las compuertas de la presa.

Hasta el lugar acudió Víctor Manuel Parra Pérez, director general de Desarrollo Urbano Tres Ríos, quien les explicó que el trabajo es para evitar futuras inundaciones para la zona del Congreso. Les aseguró que no tendrán problemas porque las colonias no se inundarían, pero los habitantes no le creyeron.

Los inconformes informaron que están unidos y no permitirán trabajos en el río que los afecte.

EL DEBATE ha buscado a las autoridades de Conagua para que expliquen si los trabajos que se están realizando en el río no les generarán problemas a los cientos de habitantes de las colonias en mención, pero no se ha tenido respuesta. También se buscó al coordinador de Programas Federales, Jaime Montes Salas, pero tampoco ha brindado información sobre este tema.