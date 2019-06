Vecinos se oponen a que instalen antena telefónica en Fovissste

Culiacán, Sinaloa.- Vecinos de la colonia Fovissste Diamante denunciaron que están trabajando en una obra clausurada por el Ayuntamiento, en la cual se pretende construir una antena para línea telefónica.

A inicios del mes pasado la maquinaria ingresó al lugar e hicieron las primeras acciones. Los vecinos pensaron que se trataba de un segundo piso o departamentos, como los que abundan en la zona, pero cuando vieron personal y carros con el logo de la empresa se percataron de que se trataba de una torre para antena.

Las personas que viven cerca de ahí están en desacuerdo de que se instale dicha antena, debido a los problemas de salud y contaminación que se pueden ocasionar a su familia, por lo que se junto un comité de vecinos, y con firmas presentaron la inconformidad al Ayuntamiento.

La obra fue clausurada el 24 de mayo, y desde entonces los dueños se niegan a dejar de trabajar, por lo que ayer se presentaron tres personas y se pudo observar que se encontraban haciendo cambios en la obra.

Carmen Tamayo, una de las vecinas, dijo que después de que presentaran su denuncia, autoridades del Ayuntamiento han acudido en varias ocasiones al lugar para verificar que no estén trabajando, pues los dueños del lugar insisten en continuar con la obra a pesar de estar de que colocaron los sellos. “Nosotros no podemos meternos a impedir que sigan trabajando, ya que es una propiedad privada, pero no podemos estar cuidando todo el tiempo para que no sigan con la obra”.

La obra se encuentra por la calle Magisterio Nacional y Obrero Mundial. Ya se encuentran cuatro pilares de aproximadamente un metro y medio donde se pretende instalar la antena.

Riesgos

Según los quejosos, existen estudios científicos que afirman que las radiaciones electromagnéticas pueden afectar gravemente a la salud de las personas; porque las ondas de radiación no ionizantes que generan las antenas son ondas invisibles, no tienen olor y atraviesan todo el cuerpo. El ser humano está conformado por células que tienen un campo electromagnético, una muestra de ello es que somos buenos conductores de electricidad. El hierro presente en nuestra sangre y almacenado en nuestro cerebro es muy sensible a los campos electromagnéticos, esto de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.