Ven avances con orden de aprehensión a Mini Lic

Sinaloa.- Como un avance positivo en la investigación, calificó Ismael Bojórquez la orden de aprehensión que un juez en Culiacán libró en contra de Dámaso López Serrano, alias el Minilic, por la presunta autoría intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas.

En conferencia de prensa, el director de Río doce afirmó ayer que ellos siempre han estado pidiendo justicia y que, en ese sentido, habían resaltado la importancia de que se imputara la autoría intelectual. «Ya hay dos autores materiales que están presos, y qué bueno que ya se está haciendo, pero falta mucho», subrayó.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el jueves por la noche que se buscará la extradición del hijo de Dámaso López Núñez, alias el Licenciado, compadre del Chapo Guzmán, publicó Reforma. El Minilic se había entregado a las autoridades de los Estados Unidos en julio de 2017.

Ismael Bojórquez afirmó que esta orden de aprehensión disipó un poco el trago amargo, ya que prevalecía una sensación de frustración cuando el día jueves el juez del caso en turno otorgó una nueva prórroga a la audiencia intermedia. Comentó que se encontraban esperanzados de que, una vez que uno de los acusados, que estaba preso en Mexicali y fue trasladado a Guasave para agilizar este proceso, iba a estar presente.

Javier Valdez fue cofundador del semanario «Río doce». Foto: El Debate

Se esperaba ya la confrontación, las pruebas, los alegatos; sin embargo, a petición de la defensa, el juez decidió diferir casi más de un mes la audiencia hasta el próximo 27 de febrero. Bojórquez dijo que el fiscal quien se comunicó con él y con Griselda Triana, la viuda de Valdez Cárdenas, y les informó que un juez había librado orden de aprehensión contra Dámaso López Serrano por la probable autoría intelectual.

Un paso adelante en la investigación

«En mayo pasado dijimos que el caso estaba estancado y no veíamos avances, efectivamente estaba caminando muy despacio; sin embargo, ahora que surge esta información de la orden de aprehensión nos parece que se ha dado un paso muy importante», enfatizó el director de Río doce.

Añadió que desde hace tiempo la línea de investigación que se consolidó fue la que conducía a la organización de los Dámaso como autores materiales e intelectuales, y que se tenían muchas reservas respecto a que pudieran imputarse con pruebas fehacientes y sólidas.

Dijo que acreditar debidamente la parte intelectual es muy complicado siempre en un crimen, «ya se había detenido a dos, ya se sabía que un tercero, que presuntamente había participado, ya estaba muerto, pero sobre la autoría intelectual no había nada sólido».

Espacio de trabajo de Javier Valdez en «Río doce». Foto: El Debate

Dijo que esta línea de investigación se fortaleció primero con una entrevista que se hizo a Dámaso López Núñez, alias el Licenciado, antes de ser extraditado a los Estados Unidos en el penal de Ciudad Juárez, y posteriormente con una diligencia que se hizo el 30 de septiembre en el estado de Virginia; y es ahí donde Dámaso López Núñez reconoció que la célula que comandaba el Quillo (uno de los señalados como autor material del asesinato de Javier Valdez) trabajaba para él, aunque dijo que no había mandado matar a Javier.

«Ustedes recordarán en el juicio de Brooklyn, cuando declaró contra el Chapo, dijo que quienes lo habían mandado matar eran los Chapitos»; sin embargo, aclaró que, aunque estas declaraciones generaron polémica, la Fiscalía siguió trabajando en la misma línea. Ismael Bojórquez añadió que en esa diligencia que se llevó a cabo en Estados Unidos, Dámaso padre reconoció no solo que el Quillo trabajaba para él, sino que también reconoció como suya el arma que significó el pago para matar a Javier y reconoció haberle dado la entrevista a Javier Valdez en febrero de 2017.

Garantías para ejercer el periodismo en México

¿Por qué se libra la orden de aprehensión? A este respecto, Bojórquez comentó que hay nuevos testimonios que fortalecen la hipótesis de la Fiscalía en el sentido de que los presuntos autores materiales que están presos participaron en la autoría material del crimen de Javier, y que la orden de ejecutar a Javier provino del Minilic, «yo creo que eso lo tomó en cuenta el juez y por eso libró la orden de aprehensión».

Balbina Flores, representante en México de la Organización Reporteros sin Fronteras (RSF), opinó en entrevista para EL DEBATE que es un precedente importante el que se haya girado una orden de aprensión al presunto autor intelectual del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez. Sin embargo, consideró que es importante que quede claro que lo anterior no significa que haya justicia o que el caso haya sido resulto.

Ismael Bojórquez, Director del semanario «Río doce». Foto: El Debate

«Hay todo un proceso que se tiene que seguir por parte de la Fiscalía en la que tiene que hacer una investigación profunda y sustentar, ya en caso de que se ejecute esta orden de aprehensión y se inicie un proceso, obviamente la responsabilidad», recalcó.

A su vez, señaló que el proceso que continué será seguido de cerca por parte de Reporteros sin Fronteras y Propuesta Cívica que, añadió, han acompañado a los familiares de Javier Valdez desde el lamentable hecho.

Con una cifra de al menos 10 periodistas asesinados en 2019, Balbina Flores indicó que es de suma importancia que en 2020 México garantice el ejercicio periodístico, que es lo que siempre han planteado con la seguridad de las y los periodistas en el ejercicio de su trabajo.

«México es hoy uno de los países en el mundo más peligroso para ejercer el periodismo. Obviamente otro punto es hacer retroceder la impunidad, es otro de los grandes retos ahí presentes», concluyó.

Balbina Flores, Representante en México de la Organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Foto: El Debate

Piden no seguir posponiendo las audiencias en el caso Javier Valdez

Jan Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), calificó de positivo y de un paso hacia adelante que la autoridad mexicana identificara por lo menos a un posible autor intelectual en el caso de Javier Valdez porque, dijo, permite darle más dirección a la investigación y también le permite a la autoridad entrar en pláticas con Estados Unidos para ver la posibilidad de entrevistar al señalado.

No obstante, opinó en entrevista para EL DEBATE que la noticia les genera sentimientos encontrados, luego de manifestar que las audiencias del juicio sobre el caso Javier Valdez se han pospuesto por lo menos en cuatro ocasiones, sumando más de dos años de impunidad.

«Nos gustaría que se vaya adelante con el juicio y que no se siga posponiendo constantemente las audiencias; y no solo por la cuestión de la justicia, sino por la familia, los amigos, los colegas de Javier. Creo que es sumamente importante que ellos puedan contar con un proceso que no dure para siempre», manifestó.

Hootsen indicó que, lamentablemente, lo que han visto en México, por lo menos con los ataques a la prensa, es que una sentencia por lo general no genera un precedente muy fuerte para otros casos, considerando los niveles de impunidad, los métodos de investigación y el compromiso que tienen diferentes niveles de Gobierno en el país, estatal y, en general, con la justicia.

«Hay casos en Veracruz, en Yucatán, en Chiapas, que llevan años sin avance; y lo que pasó en Culiacán no lo va a cambiar. Para eso México necesita una inversión más fuerte en su Estado de justicia».

Jan Albert Hootsen, Representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Foto: El Debate

Comunicado de Griselda Triana publicado en Facebook el pasado 23 de enero

«Este jueves 23 de enero ha sido particularmente difícil para mi familia y para mí. En primer lugar, porque una vez más se pospuso la audiencia intermedia en la que un juez debería haber admitido las pruebas para, posteriormente, dar apertura el juicio oral en contra de las dos personas presuntamente autores materiales del asesinato de Javier. Y, segundo, el darse a conocer la orden de aprehensión que libró un juez en contra de Dámaso López Serrano, el Minilic, como presunto autor intelectual del crimen de mi esposo.

En lo que respecta a este último asunto, confío en que la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión esté actuando de manera responsable, y tenga las evidencias que sustenten la participación de este sujeto. Sostengo una vez más que a Javier lo asesinaron por su labor periodística, y todas las personas que participaron deben ser castigadas por el grave delito que cometieron, no solo en contra de nuestra familia, sino también contra la libertad de expresión.

Concedo el beneficio de la duda a las autoridades y espero que en un plazo no muy lejano, los responsables reciban su castigo por lo que hicieron. También debo expresar que en todo momento el titular de la Feadle me ha mantenido informada de cada detalle de las investigaciones y, por lo tanto, ya esperaba que en cualquier momento se hiciera pública esta información. «Les agradezco sus llamadas y mensajes.

«Espero entiendan que ha sido un día complicado, y por lo pronto no haré más comentarios sobre estos temas». Atentamente, Griselda Triana

Asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas

El 15 de mayo de 2017 fue asesinado de manera violenta en pleno centro de la ciudad de Culiacán el periodista Javier Arturo Valdez Cárdenas por motivo de su actividad periodística.

Fue cofundador del semanario Río doce, donde escribía su columna «Malayerba». Javier era sociólogo de formación y periodista de profesión. Valdez Cárdenas fue acreedor de múltiples reconocimientos internacionales por su obra periodística y de investigación sobre temas de narcotráfico, corrupción, crimen organizado, «levantones» y desaparecidos en su entidad.

Autor de libros como Los morros del narco, Miss Narco, Con una granada en la boca, Huérfanos del narco, Narcoperiodismo y Levantones, este último traducido al inglés y reeditado por una universidad estadounidense.

El movil.- Una de las hipótesis del motivo del asesinato de Javier Valdez se remite a una entrevista que le realizó el periodista a Dámaso López Núñez en febrero de 2017.

Trabajo periodístico.- En nota firmada por Javier Valdez se escribió que el Minilic era considerado incapaz de dirigir una organización, lo cual habría provocado la molestia del delincuente, comentó ayer Ismael Bojórquez, director de «Río doce».

Autoría intelectual Dámaso López Serrano es señalado como autor intelectual del asesinato de Javier Valdez.

Caso Javier