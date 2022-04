Ven inalcanzable el reto para que Jefferson Rescata done albergue para perros y gatos en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Animalistas de Culiacán temen que sus sueños se esfumen de tener un albergue para perros y gatos en situación de calle, abandonados o que fueron rescatados, por no lograr el reto de 30 millones de reproducciones de un video del youtuber ecuatoriano Jefferson Rescata y de la Ranita de Nogales, que solamente se han realizado 2.8 millones.

La activista Marisela Castaños de la Fundación Balto y Togo Bienestar Animal A.C., invitó a los jóvenes a que los ayuden a compartir el video, que permitirá dar techo de 80 perros y algunos gatos que fueron desalojados de una vivienda que rentaba.

A días del plazo

Castaños externó su preocupación por no alcanzar las reproducciones dentro del plazo otorgado, que fue un mes y que vence el próximo 23 de abril. “Me parece difícil lograr la meta, porque no sé qué pasa y no hemos logrado el suficiente apoyo de las personas para esta causa tan noble de darles una casa a muchos perritos y gatos que son retirados de una vida dura en la calle”, dijo muy triste la activista que no se rinde ante la adversidad y permanece hasta firme en su decisión de busca un hogar a muchos animalitos que no logran ser adoptados.

Maltrato animal

El inmueble que buscan adquirir tiene un valor de 300 mil pesos y será donado por Jefferson Rescata, que hace unas semanas visitó Culiacán para conocer las necesidades de estos animalistas, que todos los días suman más mascotas que deambulan por las calles y que no encuentran a sus dueños. Además de que realizan hasta con la presencia de elementos de la Policía Municipal de rescates de animales, que, pese a que se cuenta con los reportes de maltrato de los dueños, se niegan a entregarlos al cuidado de las asociaciones.

Altruismo

El youtuber se encuentra enterado del número de reproducciones del video, que consiste en una visita a un inmueble, que donde juega con los perros de este refugio y conoce las necesidades que enfrentan los rescatistas para dar alimento, servicios de veterinarios y trabajo permanente de esterilización de perros en las colonias de escasos recursos económicos de Culiacán y otras ciudades del estado. La esperanza sigue en el corazón de muchos y no pierden la esperanza de lograr la meta.